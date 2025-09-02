Tryggvi Snær Hlinason landsliðsmaður í körfuknattleik sagði eftir ósigurinn gegn Slóvenum á EM í Katowice í dag að það hefði vantað ótrúlega lítið upp á hjá íslenska liðinu gegn öflugum mótherjum.
Slóvenar unnu 87:79 eftir að Ísland hafði átt sigurmöguleika fram á síðustu mínútu þegar fimm stig skildu liðin að.
„Ég held að við höfum gert margt mjög vel í dag. Við vitum að leikmenn eins og Luka Doncic fá mikla athygli, eru ótrúlega magnaðir og erfitt að stoppa," sagði Tryggvi við mbl.is eftir leikinn.
Ykkur gekk samt vel með hann og komuð honum í villuvandræði strax í fyrsta leikhluta.
„Já, vissulega. En hann er sniðugur og lætur ekki plata sig til að fá fjórðu eða fimmtu villuna. Ég sjálfur klikkaði á hreyfingunni hans þarna seint í leiknum, örlítilli hreyfingu sem var nóg fyrir hann til að ná í villur á mig.
Eins og eðlilegt er fá menn eins og hann mikla virðingu og fá flest allt með sér. En það er ekki hægt að kvarta yfir neinu í dómgæslu eða öðru í dag. Þetta var bara flott.
Svo var þetta einn leikurinn þar sem við erum í möguleika alveg til leiksloka. Þeir komust vissulega nokkuð yfir í seinni hálfleik en við settum stóra þrista í lokin og vorum í séns.
Slóvenarnir eru hins vegar hörkugóðir og þeir settu stóran þrist þarna á síðustu mínútunni, sem gerði út um leikinn. En ég er stoltur af strákunum fyrir frammistöðuna," sagði Tryggvi.
Var þetta besti leikurinn ykkar á mótinu?
„Já, ég get alveg tekið undir að þetta hafi verið besti leikur okkar sem liðs. Ég er ósáttur með sjálfan mig, fannst ég vera pínulítið orkulaus, en ég er ánægður með frammistöðuna í heild.
Svo veit ég ekki hvort ég sé búinn að segja það nógu oft eða alltof oft, en fólkið okkar í stúkunni er svo magnað og stendur við bakið á okkur allan tímann. Að hlusta á þjóðsönginn fyrir leikinn peppaði okkur alveg svakalega, það var skemmtilegt þegar var slökkt á tónlistinni og okkar fólk söng hann. Það var alveg dásamlegt.“
Þú fékkst fimm villur í fyrsta sinn á mótinu þegar þrjár mínútur voru eftir og þar var Doncic að stríða þér.
„Já, það var þessi fína hreyfing hjá honum sem ég féll fyrir tvisvar. En maður er alltaf í miklum snertingum þannig að það má segja á móti að ég eigi skilið að fá á mig villur. En dómararnir leyfðu mér að berjast aðeins við þá og í dag féll það Slóvenunum í hag þarna í lokin. Það er bara eins og körfuboltinn er. Stundum er maður óheppinn og stundum heppinn," sagði Tryggvi Snær Hlinason.