Keflvíkingar semja við Ástrala

Körfuknattleiksdeild Keflavíkur hefur samið við ástralska framherjann Craig Moller um að leika með karlaliðinu á komandi tímabili. Moller er með þýskt ríkisfang.
Hann er 31 árs og 203 sentimetrar á hæð og á að baki góðan feril í Ástralíu, Nýja-Sjálandi og Þýskalandi.
Moller hefur spilað með Würzburg og Bamberg í Þýskalandi og nú síðast með Taranaki Airs í Nýja-Sjálandi auk þess að spila með Sydney Kings, South East Melbourne Phoenix og Melbourne United, þar sem hann varð NBL-meistari árið 2018.
Á yngri árum lék Moller einnig ástralskan fótbolta og fékk atvinnumannasamning hjá liði Fremantle áður en hann sneri sér alfarið að körfuknattleik.