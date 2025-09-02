Naumur sigur Ísraels í riðli Íslands – Giannis meiddur

Ísrael hafði betur gegn Belgíu, 92:89, í fjórðu umferð D-riðils á EM karla í körfubolta í dag. Leikurinn var liður í D-riðli Íslands sem leikinn er í Katowice í Póllandi.
Ísrael er með þrjá sigra og eitt tap í fyrstu fjórum leikjunum og Belgía með einn sigur og þrjú töp.
Ísrael var með 71:54 forskot fyrir fjórða og síðasta leikhlutann og tókst Belgíu ekki að jafna í lokin þrátt fyrir mikið áhlaup.
Deni Avdija, leikmaður Portland Trail Blazers í bandarísku NBA-deildinni, skoraði 22 stig fyrir Ísrael. Manu Lecomte gerði 15 fyrir Belgíu.
Í C-riðli, sem leikinn er á Kýpur, hafði Bosnía betur gegn Grikklandi, 80:77. Bosnía er með tvo sigra og tvö töp á meðan tapið var það fyrsta hjá Grikklandi.
Jusuf Nurkic skoraði 18 stig fyrir Bosníu, eins og John Roberson. Stórstjarnan Giannis Antetokounmpo lék ekki með gríska liðinu vegna hnémeiðsla. Í fjarveru hans skoraði Kostas Sloukas 15 stig.