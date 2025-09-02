Ósáttur því við unnum ekki

„Nei, við unnum ekki og þess vegna er ég ekki sáttur," sagði Elvar Már Friðriksson landsliðsmaður í körfubolta eftir ósigurinn gegn Slóvenum á EM í Katowice í dag.
Slóvenía vann eftir hörkuleik, sennilega besta leik Íslands á mótinu, 87:79, og Ísland er án stiga eftir fjóra leiki.
„Við erum búnir að vera nálægt þessu í öllum leikjunum en við töpuðum okkar fjórða leik og það er svekkjandi," sagði Elvar við mbl.is eftir leikinn.
Hann tók undir að glíman við Luka Doncic, einn besta körfuboltamann heims, hefði gengið þokkalega.
Já, Jón Axel spilaði frábæra vörn á hann og gerði honum erfitt fyrir, og Tryggvi studdi við fyrir aftan hann. Þeir gerðu mjög vel og mér fannst við spila varnarleikinn vel í þessum leik. Það vantaði bara aðeins upp á.“
Var þetta besta frammistaða ykkar á mótinu?
„Ég veit það ekki, svona strax eftir leik þegar maður er nýbúinn að keppa og ekki búinn að greina leikinn í hausnum þá er erfitt að meta það. En, jú, við vorum eflaust bara flottir í þessum leik og við vorum alla vega í séns fram á síðustu mínútu.
Svo skiptir líka máli að taka næsta skref og vinna leikina. Það hefur ekki gengið hingað til en við eigum einn leik eftir, gegn Frökkum. Hann verður eflaust erfiður eins og allir hinir, við mætum þar einu allra besta liði Evrópu. En við höldum áfram okkar striki.“
Elvar glímdi við meiðsli í læri en þau virtust ekki há honum í leiknum.
„Þetta var bara fínt, ég var góður allan tímann. Ég var bara mættur út á gólf til að spila og þá duga engar afsakanir. Maður getur spilað og þá skiptir annað ekki máli," sagði Elvar Már Friðriksson.