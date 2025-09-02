Spennuleikur gegn sterkum Slóvenum

Slóvenía vann torsóttan sigur á Íslandi, 87:79, í fjórðu umferð D-riðils Evrópumóts karla í körfuknattleik í Katowice í Póllandi í dag.
Íslenska liðið lék sinn besta leik á mótinu og staðan var 36:35 fyrir Slóvena að fyrri hálfleik loknum. Liðið gaf heldur ekkert eftir í þeim síðari þó það lenti fjórtán stigum undir um tíma og fimm stigum munaði um miðjan síðasta leikhluta, 70:65. Ísland átti möguleika fram á lokamínútu eftir að hafa minnkað muninn í 80:75 en Slóvenar tryggðu sér sigurinn í síðustu sóknunum.
Staðan í riðlinum er þá þannig að Pólland er með 6 stig, Ísrael 6, Frakkland 4, Slóvenía 4, Belgía 2 og Ísland er án stiga.
Ísland mætir Frakklandi í lokaumferðinni á fimmtudaginn.
Íslenska liðið hóf leikinn af miklum krafti og var komið í 10:6 þegar fyrsti leikhluti var hálfnaður. Hraður og fjölbreyttur leikur liðsins kom Slóvenum greinilega aðeins úr jafnvægi og Luka Doncic sýndi á fyrsta hluta leiksins að hann er mannlegur.
Ísland sýndi einhvern sinn besta leikhluta á mótinu til þessa en varð að sætta sig við að vera undir, 21:20, að honum loknum. Þá var Luka Doncic kominn útaf með þrjár villur og ljóst að hann yrði hvíldur fram eftir hálfleiknum.
Slóvenía hélt naumri forystu í hnífjöfnum öðrum leikhluta. Slóvenar komust í 28:23 en Ísland jafnaði í 28:28 og slóvenski þjálfarinn sá sig tilneyddan til að senda Doncic aftur inn á um hann miðjan.
Það breytti engu, íslenska liðið lék áfram vel í sókn og vörn og Jón Axel Guðmundsson sýndi ítrekað góð varnartilþrif gegn Doncic.
Martin Hermannsson átti sinn besta hálfleik til þessa á mótinu og Tryggvi Snær Hlinason var afgerandi undir körfunni og tók átta fráköst í hálfleiknum. Þegar flautað var til hálfleiks var áfram eins stigs munur, 36:35, Slóvenum í hag.
Eftir gríðarlega baráttu undir körfunum framan af þriðja leikhluta náðu Slóvenar smám saman að síga fram úr og náðu níu stiga forskoti eftir fjórar mínútur, 47:38. Doncic var þá búinn að taka sóknarleikinn betur í sínar hendur og skoraði níu af fyrstu ellefu stigum þeirra.
En Ísland svaraði og komst inn í leikinn með því að minnka í 47:42. Lokamínútur þriðja leikhluta voru erfiðar og Slóvenar náðu sínu mesta forskoti í lok hans, 60:46. Doncic skoraði tíu stig í leikhlutanum.
En það var engin uppgjöf í íslenska liðinu sem skoraði fimm fyrstu stig fjórða leikhluta. Kristinn Pálsson setti niður tvo þrista á fyrstu tveimur mínútum og Ísland minnkaði muninn í 64:56. Martin setti flottan þrist og minnkaði í 66:59.
Og skömmu seinna var munurinn kominn niður í 70:65. Þristarnir fóru að detta niður hjá íslenska liðinu. Það varð fyrir áfalli þegar þrjár mínútur voru eftir en þá fékk Tryggvi sína fimmtu villu og hafði lokið leik. Staðan var þá 79:70.
Enga uppgjöf var að sjá og Jón Axel setti niður þrist, 79:73. Eftir snilldartilþrif Martins stóð 80:75 og Ísland vann boltann.
Það var loks þegar 45 sekúndur voru eftir sem Slóvenar komust í 83:75 og héldu íslenska liðinu frá sér á lokasekúndunum.
Stig Íslands: Martin Hermannsson 22, Tryggvi Snær Hlinason 11, Kristinn Pálsson 11, Jón Axel Guðmundsson 11, Ægir Þór Steinarsson 9, Elvar Már Friðriksson 9, Kári Jónsson 6.
Stig Slóveníu: Luka Doncic 26, Aleksej Nikolic 17, Rok Radovic 9, Alen Omic 8, Martin Krampelj 7, Klemen Prepelic 7, Gregor Hrovat 6, Edo Muric 5, Leon Stergar 2.