KR-ingarnir Gísli og Lúðvík Georgssynir eru á meðal þeirra sem dvelja í Katowice í Póllandi þessa dagana og fylgjast með íslenska karlalandsliðinu í körfuknattleik.
Þeir komu til borgarinnar í suðurhluta Póllands á laugardag, eftir Belgíuleikinn, sáu hinn sögulega leik gegn Pólverjum og verða í Spodek-höllinni á eftir þegar Ísland mætir Slóveníu klukkan 15.
„Þetta verður mjög erfiður andstæðingur en við getum vonandi haldið eitthvað aftur af stjörnunni þeirra. Við erum með fína varnarmenn, svo maður veit aldrei," sagði Gísli þegar mbl.is spurði þá um leik og mótherja dagsins en hann er fyrrverandi formaður körfuknattleiksdeildar KR og stjórnarmaður í KKÍ.
„Ja, varnarleikurinn hefur verið það sem þetta hefur byggst á hjá okkur núna. En það er spurning hvort það dugar á móti Doncic," sagði Lúðvík sem sat lengi í stjórn Knattspyrnusambands Íslands og í nefndum á vegum Knattspyrnusambands Evrópu.
Spurðir um tölur, sagðist Lúðvík eiga erfitt með að sjá það fyrir sér. „Við vonum bara það besta," sagði hann.
„Níu stiga tap, það er kannski nálægt meðallagi. Vonandi tekst okkur að hanga sem lengst inni í leiknum," sagði Gísli.