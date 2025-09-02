Ægir Þór Steinarsson landsliðsfyrirliði Íslands kvaðst vera gríðarlega svekktur yfir því að hafa tapað í sínum 100. landsleik á ferlinum.
Íslenska landsliðið stóð allan tímann upp í hárinu á sterku liði Slóveníu þar sem Luka Doncic var í aðalhlutverki en mátti sætta sig við fjórða sigurinn í jafnmörgum leikjum á Evrópumótinu í Katowice, 87:79.
„Ég er gríðarlega svekktur yfir því, ef ég á að vera hreinskilinn, að hafa tapað þessum leik. Mig langaði mjög mikið, og okkur langaði öllum til að vinna. En við vorum of mikið að labba um með boltann og vorum ekki nógu snöggir í sóknunum okkar," sagði Ægir við mbl.is eftir leikinn.
„Þetta var orðinn dálítið „kósý" leikur sem við vildum ekki að hann væri, og það varð okkur aðeins að falli í þriðja hluta.
En við náðum síðan að hlaupa í bakið á þeim og hreyfa okkur hratt og taka fráköst. Það var því allt opið og leikurinn var okkar. Við gáfum sjálfum okkur séns til að sigra þegar ein og hálf mínúta var eftir. Það er það eina sem maður getur beðið um í svona leik. Þú vilt halda þér í séns á að vinna þegar stutt er eftir.
Það gekk ekki í dag en ég er stoltur af strákunum. Ég er svekktur núna en á einhvern tíma eftir að horfa til baka og vera þakklátur fyrir þetta.“
Ykkur gekk ágætlega að eiga við Luka Doncic, sérstaklega í fyrsta leikhluta.
„Jón Axel gerði frábærlega á móti honum í varnarleiknum. Gerði honum eins erfitt fyrir og hægt er til að skora. Hann þurfti að taka margar ákvarðanir og var kominn í villuvandræði. Styrmir Snær kom líka inn á og hjálpaði til með hann í smá stund.
En svo eru þetta bara hæfileikarnir sem Doncic hefur. Hann tók réttar ákvarðanir í sendingum og skotum í lok leiksins og það réð úrslitum þegar upp var staðið.“
Og þá eigið þið bara eftir að mæta firnasterku liði Frakka á fimmtudaginn.
„Það eru engin endalok í þessu, við munum þjappa okkur saman einu sinni enn, og eins og alltaf ætlum við okkur sigur. Við eldum upp eitthvað plan gegn Frökkum sem gefur okkur séns á að vinna," sagði Ægir Þór Steinarsson.