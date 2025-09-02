Þjálfaði sennilega feður þeirra allra

Friðrik Ingi Rúnarsson, einn reyndasti körfuboltaþjálfari landsins, er mættur til Katowice í Póllandi.
Hann og Anna Sigríður Brynjarsdóttir kona hans nutu góða veðursins í miðborg Katowice þegar mbl.is hitti þau í dag en þar biðu þau eftir leik Íslands og Slóveníu sem hefst klukkan 15 að íslenskum tíma, eða 17 að staðartíma.
„Það er alveg ljóst að við erum að spila við einhvern fjölhæfasta og besta leikmann heims í Luka Doncic og ég held að flestir séu sammála um að það er ekki mjög auðvelt að stöðva hann," sagði Friðrik Ingi við mbl.is.
„Hann nær sér alltaf í sína tölfræði með einhverjum hætti. Það er ekki bara að hann sé 2,05 á hæð og mikið með boltann og hafi þessa skottækni og allt það, þá er hann svo klár og klókur leikmaður.
Ég var einmitt spurður að því áðan hvort okkar leikstjórnendur myndu dekka hann, en hann er 2,05 leikstjórnandi á meðan okkar leikstjórnendur eru svona 1,80 plús," sagði Friðrik Ingi sem hefur þjálfað meistaraflokka meira og minna frá 1988 og var landsliðsþjálfari karla um fjögurra ára skeið í kringum síðustu aldamót, ásamt því að starfa síðar lengi hjá KKÍ.
„Við þurfum því sennilega að breyta taktíkinni eitthvað hvað það varðar en ég held að lykilatriðið sé að brjóta tempóið þeirra og koma ekki mörgum öðrum leikmönnum inn í leikinn.
Svo er það fyrir utan hvernig okkar menn eru stemmdir, hvort við komum inn í þennan leik með æðruleysi, byggjum ofan á það sem hefur verið gert vel, lærum af því sem hefur misfarist, og halda áfram einhvern veginn að njóta þess að vera hérna," sagði Friðrik.
Anna Sigríður kvaðst vera afar bjartsýn fyrir leikinn gegn Slóvenum á eftir.
Mér líst bara mjög vel á hann, ég er spennt. Við erum búin að vera hérna allan tímann og nú er komið að sigrinum," sagði Anna við mbl.is.
Hvernig er að sitja í stúkunni með þessum mögnuðu íslensku áhorfendum?
„Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Ég er engin körfuboltamanneskja og er í fyrsta skipti á svona stórmóti og mér finnst þetta vera geggjað, algjörlega geggjuð stemning."
Þau eru ekki mætt til að fylgjast með einhverjum einum leikmanni eins og svo margir sem nú eru í Katowice.
Nei, ég er auðvitað tengdur þeim öllum meira og minna – þjálfaði sennilega alla feður þeirra og svo einhverja í yngri landsliðum og verið samferða þeim í svo mörgu. Ég get bara sagt að ég tengist þeim öllum með ákveðnum hætti, sumum meira en öðrum, en maður er bara samofinn þessum íslenska körfubolta," sagði Friðrik Ingi Rúnarsson.