Væri betra að sleppa því

„Mér finnst við hafa verið geggjaðir í fjórum leikjum á þessu móti," sagði Jón Axel Guðmundsson landsliðsmaður í körfubolta eftir naumt tap gegn sterku liði Slóvena, 87:79, á Evrópumótinu í Katowice í dag.
Jón Axel skoraði 11 stig og tók fimm fráköst og lék á köflum frábæran varnarleik gegn Luka Doncic, einum besta körfuboltamanni heims.
„Jájá, það er ekki á hverjum degi sem maður fær að spila við bestu körfuboltamenn í heimi og maður verður að njóta þess þegar tækifæri gefst. Það gekk vissulega vel, en samt ekki alveg nógu vel. Hann er geggjaður körfuboltamaður og skorar þó þú spilir góða vörn á móti honum," sagði Jón Axel við mbl.is eftir leikinn.
Tekurðu undir að þetta hafi verið ykkar besti leikur á mótinu til þessa?
„Ja, besti eða ekki besti – mér finnst við hafa verið geggjaðir í öllum fjórum leikjunum. Það vantar bara pínkulítil atriði sem við hefðum þurft að gera betur og þá væri staðan allt öðruvísi, þá værum við komnir með tvo eða þrjá sigra á þessu móti. Nú eigum við bara Frakka eftir og við ætlum að vinna þá.“
Þriggja stiga hittnin ykkar var allt önnur í þessum leik, ellefu slík sem fóru niður. Þið hefðuð getað nýtt það í öðrum leikjum.
„Já, það hefði verið næs, þá værum við með nokkra sigra. En um leið hittu Slóvenarnir líka úr sínum þristum þannig að hittnin jafnaðist út.
En þetta var bara stál í stál þar sem annað liðið þurfti að vinna. Þeir skoruðu úr erfiðum skotum, sem gerðu útslagið. Við gerðum okkar nokkuð vel en stundum dugar það ekki til að vinna.“
Þið komuð þessu í fimm stig undir lokin og áttuð möguleika.
„Já, þetta er búið að vera svona í flestöllum leikjunum. Við höfum verið í bullandi séns. Það kemur alltaf einhver þriggja mínútna kafli þar sem við missum mótherjana of langt frá okkur og þá þurfum við að eyða mikilli orku í að koma til baka of jafna.
En á sama tíma eru liðin átta ár síðan Elvar, Martin, Tryggvi og Ægir spiluðu á þessu móti og fyrir okkur hina er þetta í fyrsta skipti. Menn eru enn að læra hvernig á að spila á þessu stigi, en það er geggjað að sjá hvernig við lendum í mótlæti í hverjum einasta leik og erum samt mættir einum eða tveimur dögum seinna, tilbúnir aftur til að gefa allt í þetta.“
Þið lentuð fjórtán stigum undir í þriðja leikhluta, svipað og gegn Pólverjum, en áttuð samt möguleika. Það segir eitthvað um karaterinn, er það ekki?
„Jú, við höfum sýnt margoft undanfarin ár að það er mikill karakter í liðinu. En á sama tíma væri betra að sleppa því að lenda svona undir og nýta í staðinn góða kaflann til að ná tíu stiga forystu. Við þurfum einhvern veginn að finna meiri stöðugleika í þriðja leikhluta til að lenda ekki í þessu og þurfa að eyða of mikilli orku í að vinna upp muninn," sagði Jón Axel Guðmundsson.