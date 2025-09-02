Við vinnum þá með sjötta manninum

Hallfríður Kristín Jónsdóttir og Ágúst Sverrir Daníelsson voru bjartsýn fyrir leikinn gegn Slóveníu á EM karla í körfubolta þegar mbl.is hitti þau í miðborg Katowice í dag.
Leikur Íslands og Slóveníu hefst klukkan 15 að íslenskum tíma, 17 að staðartíma í Póllandi, og þau Hallfríður og Ágúst nutu sumarblíðunnar í góðra vina hópi ásamt fjölda annarra Íslendinga fyrir utan veitingastað.
„Við erum að fara að rústa þessu, ég finn það á mér. Luka Doncic er eini maðurinn í hinu liðinu sem getur eitthvað.
Við tökum þetta með sjötta manninum sem er stuðningsliðið okkar sem er algjörlega frábært," sagði Hallfríður um leikinn á eftir.
Ágúst var varkárari en hafði augljóslega smitast af jákvæðni félaganna við borðið.
„Ég er búinn að vera svolítið svartsýnn fyrir þennan leik en það er búið að tala mig inn á það að við vinnum þetta.
Ég held að það sé rétt sem allir hinir við borðið segja og við tökum þetta með tveimur stigum," sagði Ágúst Sverrir.