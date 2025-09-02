Vonandi mannleg mistök

Venjulega afgreiðum við kvartanir yfir frammistöðu dómara í íþróttakappleikjum sem hálfgert væl.
Dómarinn hefur alltaf rétt fyrir sér, sagði Bjarni Fel., sá gamalkunni íþróttafréttamaður, og það fól í sér það sem mestu máli skipti.
Ákvarðanir dómarans stæðu, og um það þýddi ekkert að fást, var hinn einfaldi boðskapur.
Nú á tímum eru myndbandadómgæsla og skoðun dómara á atvikum með því að „fara í skjáinn“ orðin hluti af leiknum.
Þar með ættu að vera enn minni ástæður en á tíma Bjarna Fel. að véfengja úrskurði hans.
Þess vegna er farsinn sem boðið var upp á í Spodek-höllinni í Katowice í fyrrakvöld nánast óskiljanlegur.
