Vonandi mannleg mistök

Íslensku leikmennirnir voru slegnir og vonsviknir í leikslok gegn Póllandi.
Íslensku leikmennirnir voru slegnir og vonsviknir í leikslok gegn Póllandi. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Venjulega afgreiðum við kvartanir yfir frammistöðu dómara í íþróttakappleikjum sem hálfgert væl.

Dómarinn hefur alltaf rétt fyrir sér, sagði Bjarni Fel., sá gamalkunni íþróttafréttamaður, og það fól í sér það sem mestu máli skipti.

Ákvarðanir dómarans stæðu, og um það þýddi ekkert að fást, var hinn einfaldi boðskapur.

Nú á tímum eru myndbandadómgæsla og skoðun dómara á atvikum með því að „fara í skjáinn“ orðin hluti af leiknum.

Þar með ættu að vera enn minni ástæður en á tíma Bjarna Fel. að véfengja úrskurði hans.

Þess vegna er farsinn sem boðið var upp á í Spodek-höllinni í Katowice í fyrrakvöld nánast óskiljanlegur.

