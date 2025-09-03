„Heilt yfir hefur liðið spilað vel á þessu móti," segir Viðar Örn Hafsteinsson aðstoðarþjálfari karlalandsliðsins í körfuknattleik þegar hann var spurður um frammistöðu Íslands á EM í Katowice í Póllandi.
„Auðvitað hafa komið kaflar hér og þar sem við vildum gera betur. En í móti þar sem spilað er þétt verður þetta aldrei fullkomið alltaf," sagði Viðar sem ásamt Baldri Þór Ragnarssyni er Craig Pedersen landsliðsþjálfara til aðstoðar og hefur verið með liðinu í rúmt ár.
„Það komu kaflar gegn Ísrael þar sem við hefðum viljað gera betur en samt hefðum við getað stolið sigri í þeim leik. Við vorum ósáttir að klára ekki Belgíuleikinn þar sem við vorum ekki alveg nógu sleipir undir lokin.
Í Póllandsleiknum sýndum við frábæran karakter með því að koma til baka en upplifðum svo eitthvað sem við gátum ekki stjórnað sem réð úrslitum þar.
Svo var frammistaðan fín gegn Slóveníu og það var fyrsti leikurinn þar sem við hittum að ráði fyrir utan. En þar kom líka til þreyta sem gerir eðlilega vart við sig þegar komið er langt inn í mótið. Við töpuðum 20 boltum og vorum 2:22 í stigum eftir tapaða bolta og mér fannst það ráða úrslitum í leiknum.
En í fyrstu þremur leikjunum hittum við bara ekki eftir að hafa búið til góð skotfæri. Þú verður að hitta vel til að vinna leiki í þessum gæðaflokki," sagði Viðar Örn Hafsteinsson.