Enn var stutt í sigurinn

Ægir Þór Steinarsson reynir að koma boltanum framhjá Luka Doncic …
Ægir Þór Steinarsson reynir að koma boltanum framhjá Luka Doncic í sínum 100 landsleik. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
Fjórir leikir, fjögur töp. Það lítur ekkert alltof vel út á stöðutöflunni. Íslenska landsliðið er á heimleið eftir riðlakeppni Evrópumótsins í körfubolta og kveður pólsku borgina Katowice eftir lokaleikinn gegn geysisterkum Frökkum, sem fram fer á morgun.

Í fjórða sinn í jafnmörgum leikjum var íslenska liðið samkeppnishæft og vel það fram á lokamínúturnar, þegar það mætti Luka Doncic og félögum frá Slóveníu í gær, og játaði sig ekki sigrað fyrr en á lokamínútunni.

Fyrirfram hefðu margir tekið því að tapa með átta stigum, 87:79, gegn næstsíðustu Evrópumeisturum með einn albesta körfuboltamann heims innanborðs.

