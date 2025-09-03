Enn var stutt í sigurinn

Fjórir leikir, fjögur töp. Það lítur ekkert alltof vel út á stöðutöflunni. Íslenska landsliðið er á heimleið eftir riðlakeppni Evrópumótsins í körfubolta og kveður pólsku borgina Katowice eftir lokaleikinn gegn geysisterkum Frökkum, sem fram fer á morgun.
Í fjórða sinn í jafnmörgum leikjum var íslenska liðið samkeppnishæft og vel það fram á lokamínúturnar, þegar það mætti Luka Doncic og félögum frá Slóveníu í gær, og játaði sig ekki sigrað fyrr en á lokamínútunni.
Fyrirfram hefðu margir tekið því að tapa með átta stigum, 87:79, gegn næstsíðustu Evrópumeisturum með einn albesta körfuboltamann heims innanborðs.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.