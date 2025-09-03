Frá Egilsstöðum á EuroBasket

Viðar Örn Hafsteinsson hefur verið þjálfari karlaliðs Hattar á Egilsstöðum í fimmtán ár og fyrri hluta tímans var hann einnig leikmaður liðsins.
Hann er með íslenska landsliðinu á Evrópumótinu í Katowice í Póllandi, EuroBasket eins og keppnin er kölluð, og segir að það sé ólíkt hans hefðbundnu störfum á Egilsstöðum þar sem hann þjálfar Hött og kennir íþróttir, verklega og bóklega, við menntaskólann í bænum.
„Já, klárlega, þetta er náttúrulega allt annar heimur. Ef þú ætlar að bera saman 1. deild á Íslandi við það að vera hér, þá er það ekki einu sinni hægt. Hér eru bara hágæðaleikmenn í öllum liðum og við þurfum að leita ýmissa leiða til að spila á móti þeim," sagði Viðar við mbl.is á hóteli landsliðsins í Katowice.
„Við vorum til dæmis spurðir fyrir leikinn gegn Slóveníu hvernig við ætluðum að stoppa Luka Doncic. Það er ekki hægt að stoppa Luka Doncic. Við reyndum að hægja á honum og reyna að gera hlutina erfiða og óþægilega fyrir hann, og gerðum það bara vel.
Þetta er náttúrulega allt annað og miklu stærra, frábær upplifun, og bara skemmtilegt. Þetta kveikir í manni að langa að gera eitthvað meira og stærra í körfuboltanum.
En svo er þetta þannig að þó ég sé hér að vinna þessa vinnu með landsliðinu þá er hitt ekki eitthvað létt eða minna virði. Ég fíla mig í botn í því sem ég hef verið að gera á Egilsstöðum og er ánægður þar. Það er líka skemmtilegt og bara allt öðruvísi," sagði Viðar.
Hann er ánægður með lífið í Póllandi þessa dagana.
„Já, það er mjög skemmtilegt að starfa hér í kringum landsliðið. Í gær fór maður ekki út af hótelinu fyrr en við fórum í leikinn gegn Slóveníu. Maður lifir og hrærist í þessu, það er ekkert líf utan vallarins og hótelsins, sem er bara frábært verkefni.
Þetta er annar veruleiki en sá sem maður býr við dags daglega og það er skemmtilegt að upplifa og vera í þessu. Það er ómetanleg reynsla að vinna með bestu leikmönnum þjóðarinnar og vera í þessu þjálfarateymi með Greg og Baldri sem er frábært," sagði Viðar Örn Hafsteinsson.