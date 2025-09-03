Fyrsti sigur Breta á EM og Svíar fögnuðu

Bretland vann sinn fyrsta sigur á EM karla í körfubolta í dag er liðið lagði Svartfjallaland, 89:83, í B-riðli í Tampere í Finnlandi.
Bretar voru skrefinu á undan stóran hluta leiks en Svartfjallaland komst yfir þegar rúm ein og hálf mínúta var til leiksloka, 81:80. Breska liðið skoraði hins vegar níu af ellefu síðustu stigunum og tryggði sér sigur.
Myles Hesson skoraði 25 stig fyrir Bretland. NBA-stjarnan Nikola Vucevic, leikmaður Chicago Bulls, skoraði 31 stig og tók ellefu fráköst fyrir Svartfjallaland.
Þetta voru frábær úrslit fyrir Svia sem eru með tvö stig eins og Bretland og Svartfjallaland en eru nú öruggir með fjórða sæti riðilsins og sæti í sextán liða úrslitum vegna innbyrðis úrslita liðanna þriggja.