Lettar allt of sterkir fyrir Tékka

Lettland vann geysilega öruggan sigur á Tékklandi, 109:75, í lokaumferð A-riðils EM 2025 í Ríga í dag. Lettar voru þegar búnir að tryggja sér sæti í 16-liða úrslitum en Tékkar eru á heimleið.
Bræðurnir Dairis og Davis Bertans voru stigahæstir í leiknum með 20 stig hvor fyrir Lettland. Davis tók auk þess sex fráköst.
Kristaps Porzingis, leikmaður Atlanta Hawks í NBA-deildinni, bætti við 16 stigum og sjö fráköstum.
Staðan í hálfleik var 58:44, Lettlandi í vil, og reyndist eftirleikurinn auðveldur í síðari hálfleik.