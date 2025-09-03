Íþróttir | Körfubolti | mbl | 3.9.2025 | 17:00

Lettar allt of sterkir fyrir Tékka

Kristaps Porzingis er lykilmaður hjá Lettlandi.
Kristaps Porzingis er lykilmaður hjá Lettlandi. Ljósmynd/FIBA

Lettland vann geysilega öruggan sigur á Tékklandi, 109:75, í lokaumferð A-riðils EM 2025 í Ríga í dag. Lettar voru þegar búnir að tryggja sér sæti í 16-liða úrslitum en Tékkar eru á heimleið.

Bræðurnir Dairis og Davis Bertans voru stigahæstir í leiknum með 20 stig hvor fyrir Lettland. Davis tók auk þess sex fráköst.

Kristaps Porzingis, leikmaður Atlanta Hawks í NBA-deildinni, bætti við 16 stigum og sjö fráköstum.

Staðan í hálfleik var 58:44, Lettlandi í vil, og reyndist eftirleikurinn auðveldur í síðari hálfleik.

mbl.is
