Íþróttir | Körfubolti | mbl | 3.9.2025 | 8:26 | Uppfært 10:20

Líkja Tryggva við Shaq (myndskeið)

Tryggvi með boltann í gær.
Tryggvi með boltann í gær. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Sól, sæla og stuð í Katowice (myndir)

» Fleiri tengdar fréttir

Tryggvi Snær Hlinason hefur leikið gríðarlega vel með íslenska landsliðinu á EM í körfubolta.

Hann skoraði ellefu stig, tók fjórtán fráköst og gaf fjórar stoðsendingar gegn Slóveníu í gær og sýndi nokkrum sinnum glæsileg tilþrif.

Samfélagsmiðladeild EM er hrifin af Tryggva og líkir honum við Shaquille O'Neal, einn besta miðherja NBA-deildarinnar frá upphafi, á Instagram í dag.

Þar er Tryggvi kallaður Shaq O’Nealason og sýnd tvö atvik þar sem varnarmenn Slóvena, og þar á meðal Luka Doncic, eiga ekki möguleika í hann.

Færsluna má sjá hér fyrir neðan.

 

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Sól, sæla og stuð í Katowice (myndir)

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Draga úr orðum Ingu um launahækkanir Óvanaleg tilmæli á ársfundi í Ilulissat Stíga ekki skrefið: „Ég er dálítið undrandi“ Ívera vill bæta við 1.400 íbúðum
Fleira áhugavert
Stórfelld líkamsárás í Breiðholti Samkeppni hins opinbera Draga úr orðum Ingu um launahækkanir Ljúfsárt að kveðja gamla staðinn