Líkja Tryggva við Shaq (myndskeið)

Tryggvi Snær Hlinason hefur leikið gríðarlega vel með íslenska landsliðinu á EM í körfubolta.
Hann skoraði ellefu stig, tók fjórtán fráköst og gaf fjórar stoðsendingar gegn Slóveníu í gær og sýndi nokkrum sinnum glæsileg tilþrif.
Samfélagsmiðladeild EM er hrifin af Tryggva og líkir honum við Shaquille O'Neal, einn besta miðherja NBA-deildarinnar frá upphafi, á Instagram í dag.
Þar er Tryggvi kallaður Shaq O’Nealason og sýnd tvö atvik þar sem varnarmenn Slóvena, og þar á meðal Luka Doncic, eiga ekki möguleika í hann.
