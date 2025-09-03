Stórsigur Þjóðverja sem unnu riðilinn

Þýskaland vann öruggan sigur á Finnlandi, 91:61, í lokaumferð B-riðils EM 2025 í körfuknattleik karla og tryggði sér um leið sigur í riðlinum, sem leikinn er í Tampere í Finnlandi.
Finnar fara einnig áfram og enda í þriðja sæti eftir að hafa unnið þrjá af fimm leikjum sínum.
Þjóðverjar voru hins vegar með tögl og hagldir allan leikinn í kvöld.
Franz Wagner, leikmaður Orlando Magic í NBA-deildinni í körfuknattleik, var stigahæstur í leiknum með 23 stig og sjö fráköst.
Olivier Nkamhoua átti mjög góðan leik fyrir Finnland en hann skoraði 16 stig og tók 11 fráköst.