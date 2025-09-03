Íþróttir | Körfubolti | mbl | 3.9.2025 | 19:43 | Uppfært 20:24

Stórsigur Þjóðverja sem unnu riðilinn

Lauri Markkanen og Franz Wagner eigast við í kvöld.
Þýskaland vann öruggan sigur á Finnlandi, 91:61, í lokaumferð B-riðils EM 2025 í körfuknattleik karla og tryggði sér um leið sigur í riðlinum, sem leikinn er í Tampere í Finnlandi.

Finnar fara einnig áfram og enda í þriðja sæti eftir að hafa unnið þrjá af fimm leikjum sínum.

Þjóðverjar voru hins vegar með tögl og hagldir allan leikinn í kvöld.

Franz Wagner, leikmaður Orlando Magic í NBA-deildinni í körfuknattleik, var stigahæstur í leiknum með 23 stig og sjö fráköst.

Olivier Nkamhoua átti mjög góðan leik fyrir Finnland en hann skoraði 16 stig og tók 11 fráköst.

