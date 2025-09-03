Tyrkir unnu háspennuleik og riðilinn

Tyrkland hafði betur gegn Serbíu, 95:90, í æsispennandi hreinum úrslitaleik um efsta sæti A-riðils EM 2025 í körfuknattleik karla í Ríga í Lettlandi í kvöld.
Tyrkland endaði þannig með fullt hús stiga á toppi riðilsins en Serbía hafnar í öðru sæti með fjóra sigra.
Óhætt er að segja að allt hafi verið í járnum undir blálokin þegar Serbía var einu stigi yfir, 89:90. Glæsilegur endasprettur Tyrkja sá hins vegar til þess að þeir fóru með sigur af hólmi.
Alperen Sengün, leikmaður Houston Rockets í NBA-deildinni, átti stórbrotinn leik fyrir Tyrkland og var nálægt þrefaldri tvennu. Sengün skoraði 28 stig, tók 13 fráköst og gaf átta stoðsendingar.
Liðsfélagi hans Shane Larkin var með 23 stig og níu fráköst.
Stórstjarnan Nikola Jokic, sem leikur með Denver Nuggets, fór fyrir Serbíu en hann skoraði 22 stig og tók níu fráköst.