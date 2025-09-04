Íþróttir | Körfubolti | mbl | 4.9.2025 | 13:35 | Uppfært 14:24

Aldrei möguleiki gegn öflugum Frökkum

Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Kristinn Pálsson, fyrir miðju, klappar fyrir íslensku áhorfendunum í leikslok í dag.

Ég mun hugsa um þann leik út lífið

» Fleiri tengdar fréttir

Frakkland vann stórsigur á Íslandi, 114:74, í lokaumferð D-riðilsins á Evrópumóti karla í körfuknattleik í Katowice í dag.

Frakkar eru því efstir með 8 stig, Ísrael og Pólland eru með 6, Slóvenía 4, Belgía 2 og Ísland lauk keppni án stiga. Ísrael og Slóvenía mætast á eftir og svo Pólland og Belgía í kvöld.

Íslenska liðið mun þar með nær örugglega enda í 22. sæti af 24 liðum á þessu Evrópumóti og það verður þrátt fyrir allt besti árangur liðsins til þessa.

Fyrsti leikhlutinn var hreinasta martröð fyrir íslenska liðið. Frakkar komust í 6:0, Ísland minnkaði í 8:4 og svo 14:7, en annar skildu leiðir gersamlega. Staðan að leikhlutanum loknum var 36:9 og yfirburðir Frakkanna algjörir. Skoruðu nánast úr hverju skoti á meðan skottilraunir íslensku leikmannanna geiguðu hver af annari.

Annar leikhluti var skömminni skárri en Craig Pedersen skipti ört og notaði ellefu leikmenn af tólf í fyrri hálfleiknum. Tók m.a. Tryggva Snæ Hlinason tvisvar útaf í fyrri hálfleiknum. Frakkarnir náðu samt aftur 30 stigum í leikhluta en Ísland skoraði 25 og staðan í hálfleik var 66:34.

Heldur dró úr skori Frakka í þriðja leikhluta þegar hægðist á leiknum. Íslenska liðið hitti hins vegar afar illa og skoraði aðeins tólf stig. Staðan eftir þriðja leikhluta var 90:46 og seinni hluta leiksins spiluðu aðallega þeir sem minna höfðu spilað á mótinu.

Íslenska liðið spilaði hins vegar af krafti á lokakaflanum, dyggilega stutt af sínum einstöku áhorfendum, og þeir Styrmir Snær Þrastarson og Almar Orri Atlason bundu þrátt fyrir allt góðan endi á mótið hjá Íslandi með því að troða þrisvar í frönsku körfuna á síðustu mínútunni.

Stig Íslands: Martin Hermannsson 15, Elvar Már Friðriksson 10, Styrmir Snær Þrastarson 9, Hilmar Smári Henningsson 9, Tryggvi Snær Hlinason 8, Kristinn Pálsson 7, Orri Gunnarsson 7 Sigtryggur Arnar Björnsson 3, Jón Axel Guðmundsson 4, Almar Orri Atlason 2.

Stig Frakklands: Zaccharie Risacher 15, Élie Okobo 14, Mohammadou Jaiteh 13, Timothe Luwawu-Cabarrot 12, Nadir Hifi 11, Jaylen Hoard 11, Isaia Cordinier 10, Guerschon Yabusele 10, Theo Maledon 9, Jaylen Hoard 8, Bilal Coulibaly 6, Sylvain Francisco 3.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Frakkland 114:74 Ísland opna loka
99. mín. skorar

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Kristinn Pálsson, fyrir miðju, klappar fyrir íslensku áhorfendunum í leikslok í dag.

Ég mun hugsa um þann leik út lífið

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Þrjár kláfferjur teknar úr umferð Segja tillögur sýna mikið skilningsleysi Ríkisráðsfundur á Bessastöðum Talsverð óvissa um næsta gos
Fleira áhugavert
17 látnir og 21 slasaður eftir slysið í Lissabon „Þetta var í raun kerfislægt hrun“ Segja tillögur sýna mikið skilningsleysi Útlit fyrir góða kornuppskeru eftir sumarið