Aldrei möguleiki gegn öflugum Frökkum

Frakkland vann stórsigur á Íslandi, 114:74, í lokaumferð D-riðilsins á Evrópumóti karla í körfuknattleik í Katowice í dag.
Frakkar eru því efstir með 8 stig, Ísrael og Pólland eru með 6, Slóvenía 4, Belgía 2 og Ísland lauk keppni án stiga. Ísrael og Slóvenía mætast á eftir og svo Pólland og Belgía í kvöld.
Íslenska liðið mun þar með nær örugglega enda í 22. sæti af 24 liðum á þessu Evrópumóti og það verður þrátt fyrir allt besti árangur liðsins til þessa.
Fyrsti leikhlutinn var hreinasta martröð fyrir íslenska liðið. Frakkar komust í 6:0, Ísland minnkaði í 8:4 og svo 14:7, en annar skildu leiðir gersamlega. Staðan að leikhlutanum loknum var 36:9 og yfirburðir Frakkanna algjörir. Skoruðu nánast úr hverju skoti á meðan skottilraunir íslensku leikmannanna geiguðu hver af annari.
Annar leikhluti var skömminni skárri en Craig Pedersen skipti ört og notaði ellefu leikmenn af tólf í fyrri hálfleiknum. Tók m.a. Tryggva Snæ Hlinason tvisvar útaf í fyrri hálfleiknum. Frakkarnir náðu samt aftur 30 stigum í leikhluta en Ísland skoraði 25 og staðan í hálfleik var 66:34.
Heldur dró úr skori Frakka í þriðja leikhluta þegar hægðist á leiknum. Íslenska liðið hitti hins vegar afar illa og skoraði aðeins tólf stig. Staðan eftir þriðja leikhluta var 90:46 og seinni hluta leiksins spiluðu aðallega þeir sem minna höfðu spilað á mótinu.
Íslenska liðið spilaði hins vegar af krafti á lokakaflanum, dyggilega stutt af sínum einstöku áhorfendum, og þeir Styrmir Snær Þrastarson og Almar Orri Atlason bundu þrátt fyrir allt góðan endi á mótið hjá Íslandi með því að troða þrisvar í frönsku körfuna á síðustu mínútunni.
Stig Íslands: Martin Hermannsson 15, Elvar Már Friðriksson 10, Styrmir Snær Þrastarson 9, Hilmar Smári Henningsson 9, Tryggvi Snær Hlinason 8, Kristinn Pálsson 7, Orri Gunnarsson 7 Sigtryggur Arnar Björnsson 3, Jón Axel Guðmundsson 4, Almar Orri Atlason 2.
Stig Frakklands: Zaccharie Risacher 15, Élie Okobo 14, Mohammadou Jaiteh 13, Timothe Luwawu-Cabarrot 12, Nadir Hifi 11, Jaylen Hoard 11, Isaia Cordinier 10, Guerschon Yabusele 10, Theo Maledon 9, Jaylen Hoard 8, Bilal Coulibaly 6, Sylvain Francisco 3.