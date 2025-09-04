„Ég er kominn heim“ er kannski klisja

Ægir Þór Steinarsson landsliðsfyrirliði í körfubolta segir að íslenska liðið hafi greinilega ekki verið tilbúið í slaginn gegn Frökkum í dag en eftir mót sé gríðarlegt stolt sér efst í huga.
Ísland tapaði fyrir Frakklandi, 114:74, í lokaumferð EM í Katowice í Póllandi í dag og endaði í neðsta sæti D-riðils en fékk gríðarlegan stuðning að vanda og íslenskir áhorfendur sungu Ferðalok fyrir liðið í leikslok.
„Þetta var þannig að við vorum greinilega ekki klárir í þetta, hvorki andlega né líkamlega. Við héldum að við værum það en þetta var veggur sem við rákumst á í byrjun og réðum ekki við," sagði Ægir við mbl.is eftir leikinn.
„Við hefðum þurft að vera sneggri og skarpari í okkar aðgerðum en eftir þessa byrjun áttum við ekki séns í þá.
Það eru gríðarlegir hæfileikar í þessu franska liði, þetta eru miklir íþróttamenn, og ofan í það hittu þeir alveg frá fyrstu mínútu. Ef þú blandar þessu öllu saman þá eru þeir ansi erfiðir viðureignar."
En þegar þú horfir til baka yfir mótið, hvað takið þið með ykkur?
„Ég held að við verðum að draga smá lærdóm af því að þú þarft gríðarlega einbeitingu, heppni og alls konar til að vinna leik á svona stórmóti.
Þetta er enn einn lærdómurinn um hvað er stutt á milli í þessu. Við gætum verið með einn, tvo, þrjá og jafnvel fjóra sigurleiki, með aðeins betri frammistöðu og smá heppni. Það er auðvitað svekkelsi sem fylgir því en svo er maður svo stoltur af öllum leikmönnunum og starfsfólkinu.
Svo má vel vera að það sé einhver klisja að "Ég er kominn heim" sé spilað í lokin en þegar þú ert á augnablikinu og horfir upp í stúku og hlustar á þau syngja þetta lag, þá ertu svo stoltur af því að vera í íslenska landsliðinu í körfubolta, og stoltur af því að vera Íslendingur.
Það er gríðarlegt þakklæti sem er manni efst í huga. Þau eru alltaf með okkur og styðja við bakið á okkur í blíðu og stríðu. Þau keyra okkur áfram og hafa gefið okkur orku þegar við höfum þurft á henni að halda," sagði Ægir Þór Steinarsson.