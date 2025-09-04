„Þetta eru blendnar tilfinningar," sagði Kristinn Pálsson landsliðsmaður í körfuknattleik við mbl.is eftir ósigurinn gegn Frökkum í dag.
Íslenska liðið átti þar aldrei möguleika gegn frábæru liði Frakka og tapaði 114:74 í síðasta leik sínum á Evrópumótinu í Katowice í Póllandi.
„Ég er stoltur af því sem við erum búnir að gera á mótinu en við náðum ekki alveg upp orkustiginu gegn Frökkum í dag og vorum dálítið flatir. Þeir refsuðu okkur, hittu úr öllum skotum í fyrri hálfleik og gerðu vel í varnarleiknum.
Þegar við erum ekki með gildin okkar á hreinu, hraðan sóknarleik, kraft og orku, þá eigum við ekki möguleika í neitt lið, hvað þá á þessu móti.
Við þurftum að treysta á að þeir myndu klikka á nokkrum skotum en það gerðist ekki og þá sáum við strax að þetta myndi verða erfitt.“
Eru Frakkar ekki langbestir í þessum riðli þó þeir hafi tapað óvænt fyrir Ísrael?
„Jújú, algjörlega. Þeir eru með mestu breiddina. Reyndar bara ellefu í dag en ellefu leikmenn sem eru búnir að spila allir 13-30 mínútur þannig að þeir eru ferskir. Við mætum þeim í fimmta leik og allt það, vitandi að þetta er síðasti leikur þá var kannski erfiðara en áður að gíra sig upp. En kredit á Frakkana, þeir voru helvíti góðir.“
Þegar þú horfir til baka, hvað tekurðu mest með þér frá þessu móti?
„Ég tek það að körfuboltinn á Íslandi sé alltaf að verða betri. Við erum með marga leikmenn úr íslensku deildinni og sýnum að við eigum heima, kannski ekki í dag, á móti þessum stóru þjóðum og spilað okkar körfubolta, án þess að láta ýta okkur út í eitthvað bull sem við viljum ekki. Við spiluðum okkar körfubolta á móti stórum og góðum körfuboltaþjóðum. Maður tekur það helst út úr þessu.“
Hvað er sárast frá mótinu?
„Belgíuleikurinn, án efa. Ég mun hugsa um þann leik út lífið. Eða þangað til við vinnum leik á næsta stórmóti!" sagði Kristinn Pálsson.