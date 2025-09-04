Tryggvi Snær Hlinason vill strax fara að huga að því að komast á næsta heimsmeistaramót og síðan næsta Evrópumót í körfuknattleik.
Íslenska liðið lauk keppni á EM í Katowice í Póllandi í dag og átti þar aldrei möguleika gegn sterku liði Frakka sem vann 114:74 eftir að hafa komist 27 stigum yfir í fyrsta leikhluta.
„Franska liðið er gott og líkamlega sterkt. Það eru einmitt svona leikmenn sem við eigum erfitt með og þeir sýndu bara í dag hvað þeir eru góðir íþróttamenn og hvað þeir eiga. Á sama tíma vorum við orðnir frekar þreyttir, búnir að gefa allt í fjóra leiki og standa í öllum liðunum," sagði Tryggvi við mbl.is eftir leikinn.
„Það var leiðinlegt að missa þetta svona. Maður var andlega tilbúinn og ætlaði sér að gera vel í þessum leik en stundum fylgir líkaminn ekki með.
En þetta er búið að vera hörkumót hjá okkur. Í heildina er þetta fallegt en ótrúlega leiðinlegt að hafa ekki náð í einn sigur.“
Hvað getur þetta mót ykkur til lengri tíma?
„Þetta er ótrúlega góð æfing fyrir áframhaldið. Eins og ég sagði við strákana áðan. Við viljum spila við þessi lið, við viljum keppa við þessi lið. Það er ekkert grín að taka svona fimm leiki í röð á stuttum tíma og slást í hverjum einasta, nema þessum gegn Frakklandi. Að læra að spila á móti þessum styrk og þessum gæðum.
Þegar ég var yngri og mætti á mitt fyrsta stórmót 2017 þá notaði ég þetta sem hvatningu til þess að ná lengra. „Ég vil komast þangað og ég vil vinna leiki þar.“ Átta árum síðar nota ég þetta áfram sem hvatningu. Maður vill vera á þessu sviði og eftir að hafa misst af síðasta Evrópumóti var maður svo mikið til í þetta mót. Ég er stoltur af öllu sem búið er að gerast.“
Þú ert væntanlega tilbúinn til að leiða þetta lið inn á næsta Evrópumót.
„Já, ég vil að við drífum okkur þangað. Eða bara strax á næsta heimsmeistaramót. Það er næsta undankeppni hjá okkur og það er aldrei að vita. Síðast vorum við einu stigi frá því," sagði Tryggvi Snær Hlinason.