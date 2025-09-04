Martin Hermannsson segir að þrátt fyrir tapið gegn Frökkum í dag muni Evrópumótið skilja eftir sig heilmikið fyrir íslenskan körfubolta.
Ísland tapaði fyrir Frakklandi í lokaleiknum, 114:74, í Katowice í Póllandi í gær eftir að hafa verið í fjórum hörðum og jöfnum leikjum fram að því á mótinu.
„Það mun skilja helling eftir sig. Aragrúa af frábærum minningum, það er ekkert skemmtilegra í lífinu en að vera með fjölskylduna alla með sér að horfa á sig spila og vera með mörgum af þínum bestu vinum dag eftir dag," sagði Martin við mbl.is eftir leikinn.
„Þetta eru algjör forréttindi og það er eiginlega smá sorglegt og bara ótrúlegt að þetta sé búið. Það var búin að vera mikil spenna fyrir þessu og maður var með þetta á bakvið eyrað í ansi langan tíma.
Svo er maður rétt búinn að blikka augunum og þá er þetta mót bara búið.
En ég held að við höfum reynt að njóta þess af fremsta megni að vera hérna og ég vona að það hafi sýnt sig. Við gáfum okkur alla 110 prósent í þetta verkefni, lögðum hjarta, líf og sál í það, og þá er ekki hægt að fara fram á mikið meira.
Jú, við verðum auðvitað alltaf dæmdir af sigrum og töpum, af frammistöðu, hvað þú skorar mikið, hvað þú gefur margar stoðsendingar og allt þetta. Það horfir fólk á og af því ertu dæmdur, en fyrir mér er þetta miklu meira. Þú fórnar þínum líkama frítt, enginn okkar fær borgað fyrir að spila hérna, þá geturðu ekki farið fram á meira.“
Þetta mót gefur væntanlega yngri strákunum í liðinu gríðarlega reynslu?
„Já, þetta er rosalega gefandi. Ég man hvernig þetta var fyrir mann sjálfan á sínum tíma en svo leið bara rosalega langt á milli móta. Maður náðu þá kannski að nýta reynsluna nógu vel. Mannslíkaminn er þannig skapaður að maður er fljótur að gleyma.
En þetta er náttúrulega frábært upp á framtíðina að gera, svo ekki sé talað um alla krakkana í stúkunni sem horfa á mótið. Þetta gefur þeim svo gríðarlega mikið, þetta gefur þeim hvatningu til að bæta sig og vilja spila á þessu sviði. Ég sá mynd um daginn af Jóni Axel og Hilmari uppi í stúku á EM 2015 og allt þetta skiptir máli.
Það skiptir máli að landsliðið spili á stærsta sviðinu, að fólk eignist fyrirmyndir og eignist stjörnur, og sjái að körfubolti er langskemmtilegasta íþrótt í heimi. Þetta ýtir vonandi undir iðkendafjölda og ýtir undir að íslenskir krakkar vilji verða atvinnumenn í körfubolta.
Þetta er það sem þarf að gerast til að við komumst yfir þá línu að vinna leik á stórmóti og vera á stórmótum ár eftir ár. Þetta skiptir allt svo miklu máli. Það er svo margt í kringum þetta líka sem fólk áttar sig ekki á. Það horfir kannski bara á sigra og töp. Afhverju hittir þessi ekki, og allt það. Ég er fyrst og fremst bara svo ógeðslega stoltur af því að vera Íslendingur," sagði Martin.
Svo við snúum okkur að því leiðinlegasta, leiknum áðan gegn Frökkum. Það var aldrei neinn möguleiki þar eftir fyrstu tíu mínúturnar.
„Já, auðvitað er kannski ósanngjarnt að mæta í fimmta leik gegn svona liði sem er búið að dreifa álaginu á alla sína leikmenn, allir ferskir og enginn að spila mikið, allir enn með fullan tank af bensíni. Við vorum á sama tíma búnir á því, andlega og líkamlega.
Svo hjálpar ekki til þegar þeir hitta einhverjum 65 prósentum eða svo í þriggja stiga skotum. Þá er ekkert hægt að ýta á bensíngjöfina og koma til baka. Þeir eru bara það góðir að þeir myndu aldrei leyfa því að gerast. Það besta við þennan leik var að það fengu allir mínútur, það fengu allir að spila á þessu sviði, og það mun kannski skila sér í framtíðinni," sagði Martin Hermannsson.