Evrópumeistararnir úr leik

Ríkjandi Evrópumeistarar Spánar munu ekki verja titilinn á EM 2025 í körfuknattleik karla. Það varð ljóst eftir að Spánn tapaði 86:90 fyrir Grikklandi í lokaumferð C-riðils í Limassol á Kýpur í kvöld.
Spánn hafnar í 17. sæti á mótinu, sem er versti árangur þjóðarinnar í sögunni. Grikkland tryggði sér hins vegar sigur í C-riðli með því að vinna í kvöld.
Gríska undrið Giannis Antetokounmpo átti frábæran leik fyrir Grikkland er hann skoraði 25 stig, tók 14 fráköst og gaf níu stoðsendingar.
Liðsfélagi hans Tyler Dorsey bætti við 22 stigum og fimm fráköstum.
Í D-riðli, riðli Íslands, vann Belgía góðan sigur á gestgjöfum Póllands, 70:69, í Katowice.
Belgía var þegar úr leik en Pólland fer áfram í 16-liða úrslit eftir að hafa hafnað í þriðja sæti D-riðilsins.
Emmanuel Lecomte var stigahæstur í leiknum með 19 stig fyrir Belgíu.
Mateusz Ponitka skoraði 16 stig, tók níu fráköst og gaf fimm stoðsendingar fyrir Pólland.