„Hann rann út rétt í þessu!" sagði Craig Pedersen og leit á úrið sitt þegar mbl.is spurði hann eftir leikinn gegn Frökkum í dag hvernig samningsmál hans gagnvart starfi landsliðsþjálfara karla í körfuknattleik stæðu.
Pedersen hefur þjálfað landsliðið í ellefu ár og lauk í dag sínu þriðja stórmóti með liðið eftir að hafa stýrt því á EM 2015, EM 2017 og EM 2025. Ísland tapaði 114:74 fyrir Frakklandi í lokaleiknum og fer því heim af Evrópumótinu í Katowice í Póllandi án stiga.
„Við Hannes (Jónsson, framkvæmdastjóri KKÍ munum ræða málin fljótlega en þetta lögðum við alveg til hliðar til þess að einbeita okkur að þessu móti og engu öðru.
Það er mikil áskorun að koma liðinu á næsta Evrópumót en við höfum ekki rætt þetta neitt þannig að við verðum bara að sjá til," sagði Craig Pedersen.