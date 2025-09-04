Hilmar beint af EM og til Litháens

Hilmar Smári Henningsson, sem hefur staðið í ströngu með íslenska landsliðinu á EM í körfubolta, hefur samið við Jonava í Litháen.
Hann gengur til liðs við Jonava frá Stjörnunni, þar sem hann varð Íslandsmeistari á síðustu leiktíð.
Bakvörðurinn kom til Stjörnunnar fyrir tímabilið 2021 – 2022 og svo aftur fyrir síðasta tímabil. Þess á milli lék hann með Haukum og Bremerhawen í Þýskalandi.
Jonava hafnaði í fimmta sæti efstu deildar Litháens á síðustu leiktíð og endaði svo í fjórða sæti í úrslitakeppninni.