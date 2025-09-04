Ísland gegn NBA-leikmönnum Frakka: Áskorun að mæta þeim

Viðar Örn Hafsteinsson aðstoðarþjálfari karlalandsliðsins í körfuknattleik segir að það verði mikil áskorun fyrir íslenska landsliðið að mæta Frökkum í dag.
Liðin mætast í lokaumferð D-riðils Evrópumóts karla í körfuknattleik í Katowice í Póllandi klukkan 12 á hádegi. Frakkar voru fyrirfram taldir sigurstranglegastir í riðlinum og eru með sex stig úr fjórum leikjum á meðan Ísland hefur tapað öllum sínum leikjum.
„Frakkarnir eru ofboðslegir íþróttamenn, langir og frábærir körfuboltamenn. Þó það vanti einhverja hjá þeim eru þeir bestir í okkar riðli. Það verður mikil áskorun að mæta þeim," sagði Viðar við mbl.is í dag en hann og Baldur Þór Ragnarsson eru aðstoðarþjálfarar landsliðsins og vinna þétt með Craig Pedersen þjálfara.
Franska liðið er gríðarlega vel mannað og m.a. með fjóra leikmenn úr NBA-deildinni í tólf manna hópnum, en sá stærsti í liðinu, Alex Sarr frá Washington Wizards, verður reyndar ekki meira með á mótinu vegna meiðsla.
Guerschon Yabusele, framherji New York Knicks, er þeirra aðalstjarna á mótinu til þessa.
„Já, Yabusele var frábær á móti Pólverjum í síðasta leik og skoraði 36 stig. Þeir eru með marga gæðaleikmenn úr mörgum áttum. Við liggjum vel yfir þeim í dag og köfum dýpra í þeirra lið.
Þegar liðin eru í þessum gæðaflokki eru allir mótherjar mjög erfiðir. Liðið okkar er búið að spila vel en við erum enn að leita að sigri. Þó franska liðið sé frábært þá veit ég að menn munu skilja allt eftir á gólfinu í leiknum og svo sjáum við til hvað það gefur okkur."
Frakkar töpuðu óvænt fyrir Ísrael með þrettán stiga mun. Hvernig stóð á því?
„Ísraelarnir fóru í tveir/þrír svæðisvörn og þá datt flæðið dálítið úr leik Frakkanna. Við þurfum á sama hátt að finna einhverjar leiðir til að brjóta upp þeirra plan og stýra eins miklu í leiknum og mögulegt er."
Hverjir eru hættulegastir fyrir utan Yabusele?
„Élie Okobo, bakvörðurinn frá Mónakó, er mjög góður og líka skotbakvörðurinn Sylvain Francisco. Þetta eru allt gæðaleikmenn. Þeir missa sinn stærsta mann í Sarr en hæðin er fyrir mikil í liðinu og það verður mesta áskorunin að spila hratt á móti þeim, eins og við höfum gert hingað til.
Það sást í fjórða leikhluta gegn Slóveníu að þegar við keyrum upp hraðann og hittum vel þá hentar það okkur. Við þurfum að gera það líka til að búa til körfur gegn Frökkum, hversu stórir og langir sem þeir eru," sagði Viðar Örn Hafsteinsson.
Hinir tveir NBA-leikmennirnir hjá Frökkum, auk Yabusele og Sarr, eru Zaccharie Risacher frá Atlanta Hawks og Bilal Coulibaly frá Washington Wizards.
Meðal þeirra sem vantar eru Victor Wembanyama frá San Antonio Spurs og Rudy Gobert frá Minnesota Timberwolves en þeir léku báðir á Ólympíuleikunum í fyrra þegar Frakkar fengu þar silfrið.