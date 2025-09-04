Kýldir í andlitið og vankaðir allan leikinn

„Þetta var svolítið þannig að við vorum kýldir í andlitið í byrjun og vorum svo vankaðir allan leikinn," sagði Elvar Már Friðriksson við mbl.is eftir tapið gegn Frökkum í lokaleik Evrópumóts karla í körfuknattleik í dag.
Frakkar unnu leikinn í Katowice, 114:74, eftir að hafa náð 27 stiga forystu í fyrsta leikhluta og þar með nánast gert út um leikinn.
„En er það ekki bara eðlilegt þegar þú ert búinn að gefa allt sem þú átt í fjóra leiki í röð. Þú hefur að engu að keppa í lokaleiknum, færð strax högg í andlitið, og þá er sennilega bara eðlilegt að þú náir ekki að standa upp strax og reyna að gera eitthvað af fullum krafti.
Mér fannst við samt klára þetta á fínum nótum í dag. Við vorum að keppa á móti einu besta landsliði heims. Þetta var á öðru stigi og ég held að Frakkarnir hljóti að fara langt í þessari keppni.“
En þegar þú horfir á keppnina í heild, hvað tekurðu með þér?
„Stolt, aðallega. Maður er ótrúlega stoltur af liðinu, stuðningsmönnunum, starfsfólkinu og öllum sem eru í kringum þetta. Ég er ótrúlega þakklátur fyrir hvernig staðið er að öllu, hvernig stuðning við höfum fengið, og allt í kringum liðið. Það hafa verið algjör forréttindi að taka þátt í þessu og maður tekur því ekki sem sjálfsögðum hlut.
Ég held að við höfum líka allir öðlast mikla reynslu og getum allir tekið skref fram á við á okkar ferli eftir þetta mót. Það er ekki á hverjum degi sem þú færð að keppa á þessu getustigi.“
Þið eruð í góðum séns í fjórum leikjum af fimm.
„Já, við áttum möguleika í þeim öllum og hefðum með heppni getað unnið tvo eða þrjá leiki. En við unnum engan, sem svíður mikið og mun gera það í smá tíma. Þetta er svekkjandi því þú gefur allt þitt í þetta, en það þýðir ekkert að væla yfir því. Lífið heldur áfram, þetta er bara körfuboltaleikur og við höldum áfram að reyna að bæta okkur. Vonandi vinnum við eitthvað í framtíðinni.“
Svo er það þessi svakalegi stuðningur sem þið fáið og frábærar kveðjur í leikslok.
„Já, þetta var punkturinn yfir i-ið hjá stuðningsmönnunum okkar. Við höfum átt bestu stuðningsmennina á mótinu, ég held að það hljóti allir að vera sammála um það, og það er ótrúlegt hvernig hefur verið staðið við bakið á okkur.
Ég veit ekki hversu oft maður hefur fengið tár í augun af því að horfa upp í stúku og séð fólkið þar öskra af lífi og sál. Þetta er geggjað," sagði Elvar Már Friðriksson.