Ótrúlegur Doncic sá um Ísrael

Luka Doncic átti lygilegan leik fyrir Slóveníu þegar liðið vann Ísrael 106:96 í lokaumferð D-riðils EM 2025 í körfuknattleik karla í Katowice í Póllandi í dag.
Doncic, stjarna LA Lakers í NBA-deildinni, var hársbreidd frá ótrúlegri þrennu er hann skoraði 37 stig, tók 11 fráköst og gaf níu stoðsendingar.
NBA-maður Ísrael, Deni Avdija hjá Portland Trail Blazers, lét ekki sitt eftir liggja og skoraði 34 stig ásamt því að taka níu fráköst.
Úrslitin þýða að Slóvenía hafnar í öðru eða þriðja sæti D-riðils og Ísrael í fjórða sæti. Bæði fara áfram í 16-liða úrslit en Ísrael hefði með sigri tryggt sér sigur í riðlinum.
Það kemur hins vegar í hlut Frakklands. Heimamenn í Póllandi hafna í öðru eða þriðja sæti og fara einnig áfram. Vinni Pólverjar Belga í kvöld taka þeir annað sætið af Slóveníu.