Ótrúlegur stuðningur við íslenska liðið (myndir)

Stuðningsfólk íslenska karlalandsliðsins í körfuknattleik lauk Evrópumótinu í Katowice í Póllandi með stæl eftir lokaleik Íslands gegn Frakklandi í dag.
Þrátt fyrir stórt tap í lokaleiknum var íslenska liðið hvatt til síðustu sekúndu og þremur glæsilegum troðslum var fagnað gríðarlega á lokamínútu leiksins.
Eftir leik kom svo hinn klassíski söngur íslensku stuðningsmannanna - Ferðalok - og sjá mátti tár á hvarmi út um alla höll. Íslensku leikmennirnir gátu ekki annað en brosað og klappað fyrir fólkinu þrátt fyrir að vera nýkomnir úr erfiðum tapleik.
Eggert Jóhannesson myndaði stemninguna í leikslok fyrir mbl.is.