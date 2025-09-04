Henning Henningsson, fyrrverandi landsliðsmaður í körfuknattleik, er bæði stoltur af íslensku leikmönnunum á EM í Katowice, sem og af íslensku áhorfendunum sem hafa stutt þá af ráðum og dáð.
Ísland mætir firnasterku liði Frakklands í lokaumferð D-riðilsins á eftir, klukkan 12 að íslenskum tíma, og Henning sagði að fyrir fram væru sigurmöguleikarnir ekki miklir.
„Nei, ekki þannig, en liðið er búið að sýna á þessu móti, gegn mörgum af bestu þjóðum í Evrópu, að þær vinna okkur ekki stórt. Við höfum átt möguleika í hverjum einasta leik, þannig að það gæti alveg eins gerst í dag,“ sagði Henning sem sjálfur lék 30 landsleiki fyrir Íslands hönd á árunum 1985 til 1993 og fylgist hér með syni sínum, Hilmari Smára Henningssyni, sem nær einmitt föður sínum í dag og leikur sinn 30. landsleik.
„Við erum komin með gott lið með mikla rútínu, undirbúningurinn fyrir þetta mót var frábær, sá besti í sögunni. Allt í kringum liðið hefur verið mjög fagmannlegt, þannig að það eru allar forsendur fyrir því að dugnaðurinn, krafturinn og sama liðsheildin haldi áfram og við náum bara ásættanlegum úrslitum í dag,“ sagði Henning þegar mbl.is spjallaði við hann í miðborg Katowice fyrir leikinn í dag.
Hvað eru ásættanleg úrslit?
„Fyrst og fremst að halda í við þá allan tímann, það væri ásættanlegt gegn liði eins og Frakklandi þar sem leikmenn númer 10 til 12 í liðinu eru lykilmenn í Euroleague.
Þetta er ekkert smá lið sem við erum að eiga við. Maður er bara auðmjúkur, þakklátur og stoltur af strákunum hvað þeir eru búnir að standa sig rosalega vel.
Fyrir utan hvað maður er stoltur af öllu fólkinu sem er búið að vera hér í Katowice allan tímann. Þetta er hreint ótrúlegt. Það hefur ekki einn einasti maður varpað skugga á þetta og það hafa allir verið að njóta sín.
Það er ólýsanlegt að vera í stúkunni á þessum leikjum, finna straumana, hávaðann og hvatninguna sem strákarnir fá. Skiptir engu hvernig gengur inni á vellinum, það er stöðug hvatning hvort sem það er mótlæti eða velgengni hjá liðinu. Strákarnir finna strauminn frá áhorfendum,“ sagði Henning Henningsson.