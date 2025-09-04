Stóð „Ísland“ á nánast hverri einustu treyju

Stuðningsmenn íslenska karlalandsliðsins í körfuknattleik hafa svo sannarlega sett sinn svip á EM 2025, þar sem liðið lék í D-riðli í Katowice í Póllandi.
Blátt haf þeirra 1.500 íslensku stuðningsmanna sem lögðu leið sína til borgarinnar vakti sérstaka athygli fréttaritara körfuknattleikssíðunnar vinsælu Basket News.
„Það fyrsta sem kemur upp í hugann við komuna á EM í Katowice? Líklega að sjá aðalfólkið hjá LA Lakers, framkvæmdastjórann Rob Pelinka og forsetann Jeanie Buss, heimsækja Luka Doncic á æfingu Slóveníu fyrir fyrstu umferð.
Það sem kemur næst upp í hugann? Stuðningsmenn Íslands. Og þar byrjar þessi saga mín. Þegar ég hugsaði um stuðningsmenn í Katowice bjóst ég við fjölda Slóvena. Akstur frá Ljubljana til Katowice er um 785 kílómetrar.
En á fyrsta leikdegi voru það Íslendingar sem tóku yfir stuðningsmannasvæðið við Spodek-höllina. Fyrst um sinn bjóst ég við því að því að það yrði blanda af bláum og hvítum treyjum því D-riðill innihélt Ísland, Slóveníu, Frakkland og Ísrael.
En nei, á nánast hverri einustu treyju sem ég sá stóð á „Ísland.“ Um 1.500 stuðningsmenn höfðu ferðast frá Íslandi, landi sem telur einungis 390.000 manns. Það er um 0,38 prósent af íbúafjöldanum, eða einn af hverjum 260 Íslendingum sem ferðaðist 2.850 kílómetra með flugi til Póllands,“ skrifaði Pijus Sapetka í pistli sínum á Basket News.
