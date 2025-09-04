Synd að enda á þessum leik

Craig Pedersen þjálfari íslenska karlalandsliðsins í körfuknattleik sagði að það hefði verið synd að enda Evrópumótið í Póllandi á því að mæta Frökkum í dag.
Frakkar unnu stórsigur, 114:74, og íslenska liðið átti aldrei möguleika í þá eftir að hafa lent 36:9 undir í fyrsta leikhluta.
„Þeir eru gríðarlegir íþróttamenn og líkamlega sterkir. Ef þú getur ekki svarað því strax þá fer þetta svona. Ég tel að við höfum skapað okkur mörg góð skotfæri snemma í leiknum en nýttum þau ekki og í staðinn fengu þeir hraðaupphlaup og auðveldar körfur. Þetta gerðist hvað eftir annað í fyrsta leikhluta," sagði Pedersen við mbl.is eftir leikinn.
„Ég tel að það hafi ekki verið vegna þess að við börðumst ekki, við bjuggum til fullt af jákvæðum hlutum, sérstaklega Martin, en það er erfitt að halda í við lið eins og það franska þegar það nær að bruna endalaust fram völlinn.
Við hefðum þurft að skora á móti til að draga úr þeim en það var engin uppgjöf í okkar mönnum og sumir af yngri leikmönnunum okkar fengu dýrmætar mínútur og reynslu gegn frábæru liði. Það mun vonandi skila sér í framtíðinni.
Leikmenn eins og Martin, Tryggvi og Elvar voru búnir að spila mjög mikið í keppninni og það var engin ástæða til að keyra þá endanlega út þegar við vorum komnir fjörtíu stigum undir. Ef þetta hefði verið jafn leikur þá hefðu þeir að sjálfsögðu spilað mun meira en þeir hafa svo sannarlega lagt hart að sér á þessu móti.
Þetta er búið að vera virkilega gott mót hjá okkur, það var eiginlega synd að við skyldum þurfa að enda á því að spila við Frakka því það er svo margt jákvætt búið að gerast. Við áttum virkilega möguleika á að vinna tvo leikjanna og vorum nálægt því í hinum tveimur.
Þetta er búin að vera mjög jákvætt mót og einstakt að mörgu leyti, en því miður tókst okkur ekki að vinna leik og því miður enduðum við á svona leik," sagði Craig Pedersen.