Þá kom hnífur fljúgandi úr stúkunni

Fyrir fimmtíu árum, eða árið 1975 léku fjórir ungir körfuboltamenn úr Fram fyrir Íslands hönd á Evrópumóti U18 ára landsliða í Antalya í Tyrklandi.
Þeir Ómar Þráinsson, Sigurjón Ingvarsson, Þorvaldur Geirsson og Örn Þórisson héldu upp á afmælið með því að fara saman á leiki Íslands á Evrópumótinu í Katowice og hafa hvatt liðið af krafti í öllum leikjum þess. Lokaleikurinn er gegn Frakklandi núna á eftir klukkan 12.
„Það voru nú ekki margir sigrar í ferðinni. Reyndar bara einn! En við vorum þarna einir sex Framarar í liðinu," sagði Þorvaldur sem fór síðan upp í A-landsliðið skömmu síðar og lék 29 leiki með því á árunum 1978 til 1986.
„Þetta var riðill í 18 ára og yngri en á þessum tíma gerðist það alveg að við mættum leikmönnum sem voru einhverjum árum eldri en við. Þeir voru alla vega ansi fullorðinslegir, sumir Tyrkjanna!" sagði Ómar.
„Þetta voru við, Finnar, Englendingar og Tyrkir sem mættumst þarna en skipulagið hrundi því eitt eða tvö lið mættu ekki til leiks.
Það voru talsverð læti þarna í áhorfendunum því við stóðum svolítið í Tyrkjunum til að byrja með," rifjaði Sigurjón upp.
„Já, og svo þegar einn úr liðinu fór á vítalínuna og var alltaf látinn endurtaka vítaskotið vegna þess að Tyrkirnir voru alltaf of fljótir inn í teiginn, var allt orðið brjálað í höllinni sem tók þrjú þúsund manns. Þá kom allt í einu fljúgandi hnífur úr stúkunni og lenti við varamannabekkinn. Starfsmenn Tyrkjanna náðu að hirða hann áður en við gátum vakið athygli á atvikinu! Í kjölfarið rúlluðu þeir yfir okkur, þetta var víst í fyrri hálfleik," sagði Örn.
Félagarnir eru spenntir fyrir Frakkaleiknum á eftir. „Þetta verður erfiður leikur og ég held að það sé bara tvennt í boði, annað hvort stöndum við vel í þeim eða töpum stórt. Ég sé ekki fram á sigur en strákarnir eru búnir að standa sig svakalega vel á mótinu," sagði Þorvaldur.
„Og vonandi fá þeir sem hafa setið mest á bekknum einhverjar mínútur núna," bætti Sigurjón við.
Félagarnir verða innan stundar mættir í Bláa hafið, hinn magnaða stuðningshóp íslenska liðsins í Spodek-höllinni í Katowice.