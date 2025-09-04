Lárus Ingi Friðfinns Bjarnason frá Hveragerði er búinn að fylgjast með öllum leikjum Íslands á Evrópumóti karla í körfubolta í Katowice í Póllandi.
Lárus var allt í öllu í körfuboltanum hjá Hamri í 29 ár og þegar mbl.is hitti hann í miðborg Katowice í morgun var hann kominn í góðan gír fyrir lokaleik Íslands á mótinu, gegn stórliði Frakklands, sem hefst klukkan 12 á hádegi að íslenskum tíma.
„Möguleikarnir gegn franska liðinu eru ekkert svakalega miklir. En strákarnir hafa sýnt í þessu móti að þeir eru til alls líklegir. Þeir hafa sýnt mikinn karakter, því það hefur nú ýmislegt gengið á inni á vellinum, og ég hef trú á því að þeir eigi eftir að hita undir Frökkunum ef allt gengur upp," sagði Lárus við mbl.is.
„Ég er stoltur af þessu liði og það er virkilega gaman að hafa fylgt því, enda er þetta þriðja Evrópumótið sem ég fer á, búinn að ná þeim öllum. Þetta er búið að vera ofboðslega gaman.“
Er þetta besta frammistaðan á þessum þremur Evrópumótum Íslands?
„Mér finnst það. Það er margt sem ekki hefur fallið með þeim en þeir hafa verið inni í öllum leikjunum og átt möguleika í þeim öllum. Það er björt framtíð hjá okkur, og þetta er nánast eins og að vera í fjölskylduferð hérna í Katowice, maður þekkir svo marga.
Ég er búinn að vera hér allt mótið og þarf víst að fara að skila mér heim svona hvað úr hverju," sagði Lárus hlæjandi.