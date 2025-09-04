Þetta er ákveðinn árangur

„Þegar horft er á verkefnið í heild þá er ég ánægður með frammistöðuna,“ segir Baldur Þór Ragnarsson aðstoðarþjálfari karlalandsliðsins í körfuknattleik.
Ísland hefur tapað öllum fjórum leikjum sínum í D-riðli EM í Póllandi og er úr leik í baráttunni um að komast í 16-liða úrslit fyrir lokaumferðina í dag en þá mætir Ísland Frakklandi klukkan 12.
„Drengirnir voru byrjaðir að hringja í byrjun júní og vildu byrja að æfa fyrir mótið, og eru búnir að vera að frá þeim tíma þó undirbúningurinn hafi ekki byrjað opinberlega fyrr en 20. júlí.
Hver einasti maður er búinn að vera í prógrammi síðan í byrjun júní, það hefur verið mikil hvatning og góð orka, hópurinn hefur náð vel saman og myndað gott körfuboltalið,“ sagði Baldur þegar Morgunblaðið bað hann um að fara yfir frammistöðuna á EM.
