Styrmir Snær Þrastarson landsliðsmaður í körfuknattleik er staðráðinn í að komast aftur á stórmót með íslenska landsliðinu.
Styrmir skoraði 9 stig í dag þegar Ísland tapaði fyrir Frakklandi, 114:74, í lokaumferð D-riðils Evrópumótsins í Katowice í Póllandi og sagði við mbl.is eftir leikinn að liðið hefði aldrei átt möguleika eftir erfiða byrjun.
„Frakkarnir hittu einhvern veginn úr öllum sínum skotum fyrstu 20 mínútur leiksins og það var erfitt að gíra sig upp eftir það. Við reyndum að saxa aðeins á þetta smátt og smátt en gæðin hjá þeim eru slík að það var aldrei hægt að koma til baka eftir þessa byrjun.
Persónulega fannst mér orkustigið ekki vera jafnmikið hjá okkur frá byrjun eins og það hefur verið í undanförnum leikjum. Engu að síður lögðu allir sig fram og við vorum að njóta þess að spila.“
Styrmir tók sig til og tróð boltanum þrisvar í körfuna hjá Frökkunum í síðasta leikhlutanum.
„Já, maður þurfti að gefa fólkinu eitthvað, það var ekki búið að vera nóg fyrir það að fagna í leiknum," sagði Styrmir brosandi.
Hvernig meturðu mótið í heild sinni hjá ykkur?
„Ég er ógeðslega stoltur af því að vera partur af þessu liði og frá að prófa að spila á stórmóti. Þetta gefur manni meira hungur til að fara aftur á svona mót. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur ungu strákana í liðinu að fá að upplifa þetta, svo við vitum hvernig þetta er, og við verðum bara betri.
Við vorum nálægt því að vinna þrjá leiki á þessu móti og fara upp úr riðlinum. Stundum dettur þetta þín megin og stundum ekki.“
Hvað er sárast þegar þú horfir til baka á mótið?
„Ég myndi segja að Belgaleikurinn sé sárastur. Lið sem við eigum að vinna, það er sárt, við misstum það frá okkur. Þeir unnu ekki þann leik, það vorum við sem töpuðum honum. Sá leikur á eftir að lifa lengi í minningunni en annars er ég mjög stoltur af liðinu.
Við strákarnir þurfum að taka þetta allt með okkur og fara á fleiri stórmót og gera betur," sagði Styrmir Snær Þrastarson.