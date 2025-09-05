Besta EM þrátt fyrir stórtap

Ferðalok. Bestu Evrópukeppni íslenska karlalandsliðsins í körfubolta lauk með stórtapi gegn öflugu liði Frakka í Katowice í Póllandi í gær, 114:74.
Bestu keppninni eftir sem áður því íslenska liðið átti í fullu tré við fjóra af fimm mótherjum sínum og hefði ekki þurft mikla heppni til að vinna í það minnsta einn, ef ekki tvo sigra á þessu Evrópumóti.
Í gær var liðið hins vegar bensínlaust í fyrsta leikhluta þegar Frakkar fóru gjörsamlega á kostum, skoruðu nánast úr hverri sókn og hverju skoti, og gerðu út um leikinn með því að komast í 36:9 í fyrsta leikhluta og í framhaldi af því 66:34 í hálfleik.
