Körfubolti | Morgunblaðið | 5.9.2025 | 12:10

Besta EM þrátt fyrir stórtap

Tryggvi Snær Hlinason í baráttu við Jaiteh og Yabusele í …
Tryggvi Snær Hlinason í baráttu við Jaiteh og Yabusele í leiknum gegn Frökkum. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Ferðalok. Bestu Evrópukeppni íslenska karlalandsliðsins í körfubolta lauk með stórtapi gegn öflugu liði Frakka í Katowice í Póllandi í gær, 114:74.

Bestu keppninni eftir sem áður því íslenska liðið átti í fullu tré við fjóra af fimm mótherjum sínum og hefði ekki þurft mikla heppni til að vinna í það minnsta einn, ef ekki tvo sigra á þessu Evrópumóti.

Í gær var liðið hins vegar bensínlaust í fyrsta leikhluta þegar Frakkar fóru gjörsamlega á kostum, skoruðu nánast úr hverri sókn og hverju skoti, og gerðu út um leikinn með því að komast í 36:9 í fyrsta leikhluta og í framhaldi af því 66:34 í hálfleik.

