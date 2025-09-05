Íþróttir | Körfubolti | mbl | 5.9.2025 | 16:41 | Uppfært 17:00

Ljóst hvaða lið mætast í 16-liða úrslitum

Luka Doncic og félagar í Slóveníu mæta Ítalíu.
Luka Doncic og félagar í Slóveníu mæta Ítalíu. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Keppni á EM 2025 í körfuknattleik karla heldur áfram á morgun þegar 16-liða úrslitin fara af stað með leik Tyrklands og Svíþjóðar í Ríga í Lettlandi.

Riðlakeppninni er lokið og heldur Ísland heim á leið ásamt ríkjandi Evrópumeisturum Spánar og fleiri sterkum þjóðum.

Spennandi viðureignir eru hins vegar fram undan í 16-liða úrslitum þar sem heimamenn í Lettlandi mæta til dæmis Litháen í nágrannaslag Eystrasaltsríkjanna.

Serbía mætir Finnlandi og Ítalía mætir Luka Doncic og félögum í Slóveníu í öðrum nágrannaslag.

Öll 16-liða úrslitin fara fram í Ríga með fjórum leikjum á morgun og fjórum leikjum á sunnudag.

16-liða úrslitin í heild sinni:

Tyrkland - Svíþjóð kl. 9 á laugardag
Þýskaland - Portúgal kl. 12.15 á laugardag
Litháen - Lettland kl. 15.30 á laugardag
Serbía - Finnland kl. 18.45 á laugardag
Pólland - Bosnía og Hersegóvína kl. 9 á sunnudag
Frakkland - Georgía kl. 12.15 á sunnudag
Ítalía - Slóvenía kl. 15.30 á sunnudag
Grikkland - Ísrael kl. 18.45 á sunnudag

