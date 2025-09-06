Íþróttir | Körfubolti | mbl | 6.9.2025 | 21:15

Finnar slógu stjörnulið Serba óvænt úr leik

Elias Valtonen var svo sannarlega betri en enginn á lokakaflanum.
Elias Valtonen var svo sannarlega betri en enginn á lokakaflanum. Ljósmynd/FIBA

Finnland sigraði Serbíu, 92:86, í lokaleik dagsins í 16-liða úrslitum Evrópumóts karla í körfubolta í Ríga í kvöld.

Serbíu var spáð sigri á mótinu af veðbönkum og því mikið áfall fyrir bronsliðið frá því á Ólympíuleikunum í París á síðasta ári.

Serbía var með 48:44-forskot í hálfleik en Finnland var tveimur stigum yfir fyrir fjórða leikhlutann og gerði vel í að halda forskotinu allan leikhlutann.

Lauri Markkanen skoraði 29 stig fyrir Finnland og Mikael Jantunen 15. Elias Valtonen skoraði 13 stig og komu átta þeirra í blálokin þegar Finnar innsigluðu sigurinn.

Nikola Jokic skoraði 30 stig fyrir Serbíu og Nikola Jovic var með 20.

