Finnar slógu stjörnulið Serba óvænt úr leik

Finnland sigraði Serbíu, 92:86, í lokaleik dagsins í 16-liða úrslitum Evrópumóts karla í körfubolta í Ríga í kvöld.
Serbíu var spáð sigri á mótinu af veðbönkum og því mikið áfall fyrir bronsliðið frá því á Ólympíuleikunum í París á síðasta ári.
Serbía var með 48:44-forskot í hálfleik en Finnland var tveimur stigum yfir fyrir fjórða leikhlutann og gerði vel í að halda forskotinu allan leikhlutann.
Lauri Markkanen skoraði 29 stig fyrir Finnland og Mikael Jantunen 15. Elias Valtonen skoraði 13 stig og komu átta þeirra í blálokin þegar Finnar innsigluðu sigurinn.
Nikola Jokic skoraði 30 stig fyrir Serbíu og Nikola Jovic var með 20.