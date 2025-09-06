Íþróttir | Körfubolti | mbl | 6.9.2025 | 11:25

Fór gjörsamlega á kostum gegn Svíum

Alperen Sengun fór gjörsamlega á kostum í morgun.
Alperen Sengun fór gjörsamlega á kostum í morgun. Ljósmynd/FIBA

NBA-stjarnan Alperen Sengun átti magnaðan leik þegar Tyrkland sló út Svíþjóð, 85:79, í 16-liða úrslitum Evrópumótsins í körfubolta í Lettlandi í morgun. 

Sænska liðið var betra í fyrri hálfleik og fór fimm stigum yfir til búningsklefa, 42:37. 

Tyrkland átti þó mun betri þriðja leikhluta og vann hann með 13 stigum. Sænska liðið vann fjórða leikhlutann með tveimur stigum en það dugði ekki og fer Tyrkland í átta liða úrslitin. 

Sengun skoraði 24 stig, tók 16 fráköst og gaf sex stoðsendingar fyrir tyrkneska liðið. Hjá Svíþjóð skoraði Simon Birgander 14 stig, tók 13 fráköst og gaf fjórar stoðsendingar. 

