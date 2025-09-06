Þýskaland rústaði Portúgal í fjórða leikhluta

Þýskaland er komið áfram í átta liða úrslit Evrópumóts karla í körfubolta eftir stórsigur á Portúgal, 85:58, í Ríga í Lettlandi í dag.
Portúgal var stigi yfir eftir fyrri hálfleikinn, 32:31, og áfram var jafnræði á milli liðanna í þriðja leikhluta en Þýskaland komst yfir, 62:61, eftir þriðja leikhluta.
Í þeim fjórða valtaði Þýskaland hins vegar yfir Portúgal og skoraði 33 stig á móti sjö stigum og vann að lokum 27 stiga sigur.
NBA-leikmaðurinn Franz Wagner var atkvæðamestur hjá Þýskalandi með 16 stig, sjö fráköst og fimm stoðsendingar en hjá Portúgal skoraði Neemias Queta 18 stig og tók ellefu fráköst.
Þjóðverjar mæta Ítalíu eða Slóveníu í átta liða úrslitunum.