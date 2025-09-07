Gríska undrið fór illa með Ísrael

Grikkland er síðasta þjóðin til að tryggja sig í átta liða úrslit Evrópumóts karla í körfubolta eftir sigur á Ísrael, 84:79, í Ríga í Lettlandi í kvöld.
Grikkland mætir Litháen í átta liða úrslitunum en í hinum leikjunum mætast Tyrkland og Pólland, Þýskaland og Slóvenía og Finnland og Georgía.
Gríska liðið náði góðri ellefu stiga forystu í hálfleik og hleypti Ísraelsmönnum aldrei nógu nálægt sér. Ísrael vann seinni hálfleikinn með þremur stigum en það dugði ekki og vann Grikkland að lokum góðan sigur.
Gríska undrið Giannis Antetokounmpo fór gjörsamlega á kostum en hann skoraði 37 stig, tók tíu fráköst og gaf eina stoðsendingu.
Deni Avdija skoraði 22 stig, tók þrjú fráköst og gaf eina stoðsendingu í liði Ísraels.