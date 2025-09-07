Íþróttir | Körfubolti | mbl | 7.9.2025 | 14:30

Önnur óvænt úrslit og Frakkar úr leik

Georgía gerði sér lítið fyrir og vann Frakkland. AFP/Gints Ivuskans

Georgía gerði sér lítið fyrir og sló Frakkland úr leik í 16-liða úrslitum Evrópumóts karla í körfubolta í Ríga í dag. Urðu lokatölur 80:70.

Serbar féllu óvænt úr leik í gær og nú eru Frakkarnir einnig úr leik en þau tvö þóttu á meðal allra sigurstranglegustu liðum keppninnar.

Staðan í hálfleik í dag var 38:37 og var Georgía yfir nær allan seinni hálfleikinn.

Frakkar reyndu hvað þeir gátu að jafna metin undir lokin en mörg þriggja stiga skot fóru forgörðum og Georgíumenn refsuðu hinum megin.

Kamar Baldwin og Tornike Senglia skoruðu 24 stig hvor fyrir Georgíu. Sylvain Francisco skoraði 14 fyrir Frakkland.

Georgía mætir Finnlandi í átta liða úrslitum en Finnland vann einmitt Serbíu í gær.

