Íþróttir | Körfubolti | mbl | 7.9.2025 | 11:12

Pólland í átta liða úrslit

Jordan Loyd skoraði 28 stig í dag.
Jordan Loyd skoraði 28 stig í dag. AFP

Pólland hefur tryggt sér sæti í átta liða úrslitum á Evrópumóti karla í körfubolta eftir 80:72-sigur gegn Bosníu og Hersegóvínu í dag.

Pólland, sem var með Íslandi í riðli, mun mæta Tyrklandi í átta liða úrslitum á þriðjudaginn næstkomandi.

Bosnía fór betur af stað í leiknum og var með fjögurra stiga forystu í hálfleik. Pólland var hins vegar sterkari aðilinn í síðari hálfleik og vann að lokum átta stiga sigur, 80:72.

Í liði Póllands var Jordan Loyd stigahæstur en hann skoraði 28 stig og tók þrjú fráköst. Hjá Bosníu var það Jusuf Nurkic stigahæstur með 20 stig, sjö fráköst og þrjár stoðsendingar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Krefja doktorsnema í íslensku um íslenskupróf Fjölmennt víða um land Bílvelta efst í Kömbunum Börn koma inn í fjötrum með hrákagrímur
Fleira áhugavert
Ómögulegt að spá fyrir um eftirlaun Helga Magnúsar Banna tískubangsa í skólanum Rannsókn á bruna enn ekki lokið Á þeim tíma verða til börn