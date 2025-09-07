Pólland í átta liða úrslit

Pólland hefur tryggt sér sæti í átta liða úrslitum á Evrópumóti karla í körfubolta eftir 80:72-sigur gegn Bosníu og Hersegóvínu í dag.
Pólland, sem var með Íslandi í riðli, mun mæta Tyrklandi í átta liða úrslitum á þriðjudaginn næstkomandi.
Bosnía fór betur af stað í leiknum og var með fjögurra stiga forystu í hálfleik. Pólland var hins vegar sterkari aðilinn í síðari hálfleik og vann að lokum átta stiga sigur, 80:72.
Í liði Póllands var Jordan Loyd stigahæstur en hann skoraði 28 stig og tók þrjú fráköst. Hjá Bosníu var það Jusuf Nurkic stigahæstur með 20 stig, sjö fráköst og þrjár stoðsendingar.