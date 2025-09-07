Stórleikur Doncic þegar Slóvenía fór áfram

Luka Doncic fór á kostum fyrir Slóveníu sem tryggði sér sæti í átta liða úrslitum Evrópumóts karla í körfubolta með 84:77-sigri á Ítalíu í dag.
Slóvenía, sem var með Íslandi í riðli, mun mæta sterku liði Þjóðverja í átta liða úrslitum.
Slóvenía byrjaði leikinn af miklum krafti og var með 18 stiga forskot að fyrsta leikhluta loknum, 29:11. Ítalía saxaði á forskotið og var staðan 50:40 fyrir Slóveníu í hálfleik.
Áfram hélt Ítalía að minnka muninn í seinni hálfleik og var staðan 78:77 fyrir Slóveníu þegar rúmar tvær mínútur voru eftir. Slóvenía náði að halda forystunni og vann að lokum sjö stiga sigur, 84:77.
Luka Doncic gerði sér lítið fyrir og skoraði 42 stig og tók 10 fráköst. Í liði Ítalíu var Simone Fontecchio stigahæstur en hann var með 22 stig, fimm fráköst og þrjár stoðsendingar.