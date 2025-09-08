Íþróttir | Körfubolti | mbl | 8.9.2025 | 11:55

Meistararnir missa tvo leikmenn

Eva Margrét Kristjánsdóttir í leik með Haukum í vetur. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Íslandsmeistarar Hauka í körfuknattleik kvenna verða án tveggja öflugra leikmanna á komandi keppnistímabili.

Karfan.is greinir frá því að þær Agnes Jónudóttir og Eva Margrét Kristjánsdóttir muni ekki leika með Hafnarfjarðarliðinu í vetur.

Agnes sé að flytja til Svíþjóðar og Eva muni taka sér frí frá körfuboltanum vegna krefjandi námsk í klíniskri sálfræði.

Eva er 28 ára miðherji sem var með 7,2 stig og 7 fráköst að meðaltali í leik fyrir Hauka síðasta vetur og á að baki sex A-landsleiki.

Agnes er tvítugur framherji sem var með 2,5 stig og 1,9 fráköst að meðaltali í leik síðasta vetur. Hún hefur verið í A-landsliðshópi Íslands.

