Meistararnir missa tvo leikmenn

Íslandsmeistarar Hauka í körfuknattleik kvenna verða án tveggja öflugra leikmanna á komandi keppnistímabili.
Karfan.is greinir frá því að þær Agnes Jónudóttir og Eva Margrét Kristjánsdóttir muni ekki leika með Hafnarfjarðarliðinu í vetur.
Agnes sé að flytja til Svíþjóðar og Eva muni taka sér frí frá körfuboltanum vegna krefjandi námsk í klíniskri sálfræði.
Eva er 28 ára miðherji sem var með 7,2 stig og 7 fráköst að meðaltali í leik fyrir Hauka síðasta vetur og á að baki sex A-landsleiki.
Agnes er tvítugur framherji sem var með 2,5 stig og 1,9 fráköst að meðaltali í leik síðasta vetur. Hún hefur verið í A-landsliðshópi Íslands.