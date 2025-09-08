Spánverjar stoltir af sínum manni

Spænska körfuknattleiksfélagið Bilbao skýrði frá því í dag að íslenski landsliðsmiðherjinn Tryggvi Snær Hlinason væri mættur til félagsins á ný eftir góða frammistöðu með Íslandi í Evrópukeppninni.
Á samfélagsmiðlum félagsins segir að Tryggvi hafi komið til móts við liðsfélaga sína í Torrelavega í gær, þar sem liðið tekur þátt í móti á undirbúningstímabilinu, og hann hefji æfingar á ný á morgun.
Bilbao-menn skýra frá því að Tryggvi hafi átt frábært mót í Póllandi, með 14,6 stig, 10,6 fráköst og 23,8 framlagsstig að meðaltali í leik og hann sé með sjöunda besta framlag allra leikmanna mótsins til þessa.
Tryggvi Hlinason completó una gran actuación personal en el Eurobasket con una media de 14.6 puntos, 10.6 rebotes y 23.8 de valoración. El 7º mejor jugador en valoración de lo que va de torneo.— Surne Bilbao Basket 😎 (@bilbaobasket) September 8, 2025
