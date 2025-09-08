Íþróttir | Körfubolti | mbl | 8.9.2025 | 10:48

Spánverjar stoltir af sínum manni

Tryggvi Snær Hlinason tekur eitt af mörgum fráköstum sínum á …
Tryggvi Snær Hlinason tekur eitt af mörgum fráköstum sínum á Evrópumótinu í Katowice. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Spænska körfuknattleiksfélagið Bilbao skýrði frá því í dag að íslenski landsliðsmiðherjinn Tryggvi Snær Hlinason væri mættur til félagsins á ný eftir góða frammistöðu með Íslandi í Evrópukeppninni.

Á samfélagsmiðlum félagsins segir að Tryggvi hafi komið til móts við liðsfélaga sína í Torrelavega í gær, þar sem liðið tekur þátt í móti á undirbúningstímabilinu, og hann hefji æfingar á ný á morgun.

Bilbao-menn skýra frá því að Tryggvi hafi átt  frábært mót í Póllandi, með 14,6 stig, 10,6 fráköst og 23,8 framlagsstig að meðaltali í leik og hann sé með sjöunda besta framlag allra leikmanna mótsins til þessa.

