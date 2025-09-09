Tyrkir fyrstir í undanúrslitin

Tyrkland varð í dag fyrsta liðið til að tryggja sér sæti í undanúrslitum Evrópumóts karla í körfubolta. Tyrkneska liðið vann það pólska með fjórtán stiga mun í Ríga, 91:77.
Staðan eftir fyrsta leikhluta var hnífjöfn, 19:19, en Tyrkland var með 46:32-forskot í hálfleik og hélt forystunni allan seinni hálfleikinn.
Alperen Sengün, leikmaður Golden State Warriors í NBA-deildinni, skoraði 19 stig, tók 12 fráköst og gaf 10 stoðsendingar fyrir Tyrkland. Jordan Loyd og Mateusz Ponitka skoruðu 19 stig hvor fyrir Pólland.