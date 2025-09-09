Íþróttir | Körfubolti | mbl | 9.9.2025 | 15:55

Tyrkir fyrstir í undanúrslitin

Furkan Korkmaz skýtur að körfu Pólverja í dag.
Furkan Korkmaz skýtur að körfu Pólverja í dag. AFP/Gints Ivuskans

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Tryggvi Snær Hlinason tekur eitt af mörgum fráköstum sínum á Evrópumótinu í Katowice.

Spánverjar stoltir af sínum manni

» Fleiri tengdar fréttir

Tyrkland varð í dag fyrsta liðið til að tryggja sér sæti í undanúrslitum Evrópumóts karla í körfubolta. Tyrkneska liðið vann það pólska með fjórtán stiga mun í Ríga, 91:77.

Staðan eftir fyrsta leikhluta var hnífjöfn, 19:19, en Tyrkland var með 46:32-forskot í hálfleik og hélt forystunni allan seinni hálfleikinn.

Alperen Sengün, leikmaður Golden State Warriors í NBA-deildinni, skoraði 19 stig, tók 12 fráköst og gaf 10 stoðsendingar fyrir Tyrkland. Jordan Loyd og Mateusz Ponitka skoruðu 19 stig hvor fyrir Pólland.  

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Tryggvi Snær Hlinason tekur eitt af mörgum fráköstum sínum á Evrópumótinu í Katowice.

Spánverjar stoltir af sínum manni

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Halla: Hugsanlega tímabært að hugleiða breytingar Messað yfir þingmönnum í Dómkirkjunni Frumvarpið vinni ekki gegn húsnæðiskreppunni Hertar reglur eftir alvarlegt atvik í fyrra
Fleira áhugavert
Frumvarpið vinni ekki gegn húsnæðiskreppunni Vinnubrögðin með ólíkindum Ófremdarástand sem er stærra en nokkuð annað mál Svíar bregðast við PISA og boða símabann